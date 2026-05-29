 JAV kovai su Ebola skiria dar 80 mln. dolerių

JAV kovai su Ebola skiria dar 80 mln. dolerių

2026-05-29 01:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Jungtinės Valstijos skiria dar 80 mln. dolerių (68,7 mln. eurų) kovai su pastaruoju Ebolos protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Tai ketvirtadienį pranešė JAV valstybės departamentas.

<span>JAV kovai su Ebola skiria dar 80 mln. dolerių</span>
JAV kovai su Ebola skiria dar 80 mln. dolerių / EPOS nuotr.

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JAV parama nuo Ebolos protrūkio pradžios didėja iki iš viso 112 mln. dolerių. Papildomai skiriamos lėšos, departamento duomenimis, be kita ko, bus naudojamos medicinos personalo apsaugos priemonėms, testams, pasienio kontrolėms regione, kontaktinių asmenų atsekimui ir diagnostinėms medžiagoms. Tikslas yra „suvaldyti protrūkį jo židinyje, apsaugoti JAV gyventojus ir užkirsti kelią tolesniam tarptautiniam plitimui“.

Pareiškimas apie skiriamas lėšas paskelbtas po kritikos dėl JAV reakcijos į Ebolos krizę. Opozicijoje esantys demokratai ir pagalbos organizacijos, be kita ko, kaltina prezidento Donaldo Trumpo administraciją, kad ši, JAV pasitraukus iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir išformavus vystymosi agentūrą USAID, iš esmės veikia savo nuožiūra.

JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio trečiadienį pareiškė, kad JAV neįsileis į šalį nė vieno Ebolos virusu užsikrėtusio asmens. Viena Ebolos infekcija susirgęs JAV pilietis, paprašius Vašingtono, šiuo metu gydomas Berlyne.

Vašingtonas Rytų Afrikos šalyje Kenijoje nori įsteigti karantino centrą įtariamiems ar patvirtintiems ligos atvejams, pirmiausiai – JAV piliečiams. JAV vyriausybės atstovo teigimu, tai leis JAV piliečiams gauti patikimą gydymą už Kongo DR ribų, tačiau pačiame regione, jiems nereikės leistis į ilgą kelionę atgal į JAV.

Ebolos protrūkis gegužės 15 d. buvo paskelbtas Iturio provincijoje Kongo DR šiaurės rytuose. PSO duomenimis, šioje šalyje jau priskaičiuota per 1 tūkst. patvirtintų ir spėjamų atvejų. Patvirtinta 10 mirčių, dar 223 mirtys gali būti susijusios su infekcija. Tačiau tikrasis protrūkio mastas, PSO vertinimu, gali būti didesnis.

 
Šiame straipsnyje:
Ebolos protrūkis
JAV
Uganda
Kongo DR

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Komentarai

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ert
Vėl juodžiai pinigus siurbia kaip išmano iš pinigais aptekusios JAV. Išmokykit tuos juodžius praustis, nešikti kur stovi ir nešiūkšlinti viur kur stovi. Dvokia jie per visą pasaulį. O jei neklauso ir gyvena kaip gyvuliai- tegul stimpa, jų ir taip perdaug yra.
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