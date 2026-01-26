„USS Abraham Lincoln“ ir jį lydintys laivai „šiuo metu yra dislokuoti Artimuosiuose Rytuose, siekiant skatinti regiono saugumą ir stabilumą“, socialiniame tinkle „X“ parašė JAV Centrinės vadovybė (CENTCOM).
JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus
2026-01-26 19:17
JAV kariuomenė pirmadienį pranešė, kad į Artimuosius Rytus atvyko JAV lėktuvnešio „USS Abraham Lincoln“ smogiamoji grupė, taip smarkiai padidindama Jungtinių Valstijų ugnies galią šiame regione, išaugus įtampai su Iranu.
JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus / AFP nuotr.
