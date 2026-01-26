 JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus

JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus

2026-01-26 19:17
BNS inf.

 JAV kariuomenė pirmadienį pranešė, kad į Artimuosius Rytus atvyko JAV lėktuvnešio „USS Abraham Lincoln“ smogiamoji grupė, taip smarkiai padidindama Jungtinių Valstijų ugnies galią šiame regione, išaugus įtampai su Iranu.

JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus
JAV kariuomenė: JAV lėktuvnešis atvyko į Artimuosius Rytus / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų