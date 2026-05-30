 JAV gynybos sekretorius: bet koks susitarimas su Iranu būtų geras

JAV gynybos sekretorius: bet koks susitarimas su Iranu būtų geras

2026-05-30 10:06
Karolis Broga (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais penktadienį dalyvavo posėdyje Situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai pakomentavo JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, praneša „Sky News“.

Pete'as Hegsethas
Pete'as Hegsethas / EPA-ELTA nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Bet koks susitarimas su Iranu būtų geras susitarimas. Mes taip pat vis dar esame įsipareigoję pasauliui užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neturės branduolinio ginklo“, – P. Hegsethas sakė gynybos forumo „Shangri-La Dialogue“ metu.

Prieš posėdį D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth Social“ rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormuzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant.

Esame labai palankioje padėtyje.

P. Hegsethas teigė, kad JAV yra „daugiau nei pajėgi“ atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną.

„Mūsų kariniai ištekliai tam puikiai tinka tiek ten, tiek visame pasaulyje, todėl esame labai palankioje padėtyje“, – sakė gynybos sekretorius.

Anot jo, D. Trumpas yra kantrus ir nori pasiekti „gerą susitarimą“, kuris užtikrintų, kad Iranas neturės branduolinio ginklo.

Posėdžio metu buvo svarstytas pasiūlymas pratęsti paliaubas su Iranu 60-iai dienų ir derėtis dėl Irano branduolinės programos, aukšto rango pareigūnas sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“.

Tačiau jis neatskleidė, ar D. Trumpas tam pritarė po dvi valandas trukusio susitikimo.

Šiame straipsnyje:
JAV gynybos sekretorius
iranas
JAV

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nuomonė
Kokie tie pasaulio galingieji vis tik kvaili. Kad ir Hegsetas- bet koks susitarimas būtų geras. Taigi pasakykite, kad traukiatės iš Artimųjų rytų su viskuo, kad Iranas gali daryti ką nori- ir jau šiandien bus tas bet koks dylas... Aha, toks bet koks netinka?
1
0
Klumpe usa
Jau klaupiasi? rusai laimi irano kara?
0
0
Tomas Jakutis
Agresoriai, palikite Iraną ramybėje.
1
0
Visi komentarai (5)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų