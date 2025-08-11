JAV diplomatas: Zelenskis gal4s dalyvauti Trumpo ir Putino susitikime

Ambasadorius Matthew Whitakeris televizijai CNN sakė, kad V. Zelenskis galės prisijungti prie penktadienį vyksiančio JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimo.
„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – sakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi jo dalyviai. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“
JAV ir Rusijos susitikimo be V. Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Europos Sąjunga (ES) tai atmeta, reikalaudama, kad būtų įtraukta į bet kokį susitarimą.
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, JK ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį interviu transliuotojui ARD sakė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime, ir pridūrė, kad Berlynas glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu, siekdamas užtikrinti V. Zelenskio dalyvavimą derybose.
„Jokiu būdu negalime sutikti, kad teritoriniai klausimai tarp Rusijos ir Amerikos būtų svarstomi ar net sprendžiami virš europiečių ir ukrainiečių galvų, – teigė jis. – Darau prielaidą, kad amerikiečių vyriausybė į tai žiūri taip pat“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi apimti Kyjivą ir bloką.
Pirmadienį ES užsienio reikalų ministrai, prie kurių prisijungs ir ministras iš Ukrainos, vaizdo ryšiu aptars tolesnius veiksmus prieš derybas.