JAV Aukščiausiasis Teismas leido Teksasui perbraižyti rinkimų apygardas

Penkias papildomas, respublikonams palankias apygardas sukūrusio ir pagal D. Trumpo nurodymus veikusio Teksaso ėjimas paskatino panašius veiksmus ir kitose šalies valstijose.
Konservatyvių pažiūrų teisėjų dominuojamo Aukščiausiojo Teismo sprendimas sustabdė žemesnės instancijos teismo sprendimo galiojimą. Pastarajame teigta, kad naujai nubraižyti apygardų žemėlapiai „nekonstituciniu būdu“ suskirsto rinkėjus pagal rasę.
„Teksasui reikia tikrumo, pagal kokį žemėlapį bus vykdomi 2026 m. vidurio kadencijos rinkimai, todėl aš nevilkinsiu teismo nutarties“, – savo pritariamojoje nuomonėje rašė vienas iš šešių konservatorių teisėjų Samuelis Alito.
Trys liberalūs Aukščiausiojo Teismo teisėjai šiai nutarčiai nepritarė.
„Apygardos teismas surengė devynių dienų posėdį... Ir, išnagrinėjęs visus įrodymus, nusprendė, kad atsakymas yra aiškus. Teksasas didžiąja dalimi suskirstė savo piliečius pagal rasę, kad sukurtų naują respublikonams palankų žemėlapį“, – savo prieštaraujamojoje nuomonėje rašė teisėja Elena Kagan.
Nors techniškai sprendimas yra tik laikinas žemesnės instancijos teismo sprendimo sustabdymas, o kandidatų registracijos terminas Teksase baigiasi kitą savaitę, jis iš esmės užtikrina, kad respublikonams palankus rinkimų apygardų žemėlapis galios 2026 m. vidurio kadencijos rinkimuose.
Respublikonai džiūgavo dėl pergalės
JAV rinkimų apygardos tradiciškai nubraižomos po nacionalinio gyventojų surašymo, kuris atliekamas kartą per dešimtmetį, siekiant atspindėti gyventojų skaičiaus pokyčius.
Kitas surašymas numatytas tik 2030 m., tačiau respublikonų valdomas Teksasas, spaudžiamas D. Trumpo, nusprendė perbraižyti savo Kongreso rinkimų žemėlapius dešimtmečio viduryje, kad atsirastų daugiau respublikonams palankių apygardų.
Šiuo Aukščiausiojo Teismo sprendimu džiaugėsi Teksaso gubernatorius Gregas Abbottas.
„Mes laimėjome! Teksasas oficialiai ir teisiškai tapo raudonesnis“, – platformoje „X“ džiūgavo gubernatorius.
Demokratai neslėpė nusivylimo.
„Patvirtindama rasiniu pagrindu sudarytą Teksaso rinkimų apygardų žemėlapį, dešiniųjų pažiūrų Aukščiausiojo Teismo dauguma dar kartą sugriovė savo patikimumą“, – savo pareiškime sakė JAV Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas.
„Respublikonai žino, kad ekstremistai gali laimėti tik sukčiaudami. Kalifornijos ir kitų valstijų gyventojai neleis, kad tai įvyktų“, – pridūrė Demokratų partijos atstovas.
JAV Aukščiausiasis Teismas anksčiau leido manipuliuoti rinkimų apygardomis remiantis partiniais interesais, tačiau dėl šalyje galiojančių pilietinių teisių įstatymų tokie bandymai tampa teisiškai sudėtingesni, kai perbraižymas atliekamas asmens rasės pagrindu.
Naują rinkimų apygardų žemėlapį neseniai patvirtino ir demokratų valdoma Kalifornijos valstija. Pagal jį taip pat būtų sukurtos penkios papildomos apygardos, kurios greičiausiai balsuotų už demokratus.
Tačiau šie žemėlapiai taip pat buvo užginčyti teisme. Tai padarė Kalifornijos Respublikonų partija, o jos pateiktą ieškinį parėmė ir D. Trumpo administracija, aiškindama, kad braižant Kalifornijos apygardų žemėlapius irgi buvo neteisėtai atsižvelgta į rasę.
JAV generalinė prokurorė Pam Bondi, kurios Teisingumo departamentas pateikė naujus Teksaso rinkimų apygardų žemėlapius remiantį pareiškimą, o Kaliforniją griežtai kritikavo, ketvirtadienio sprendimą įvertino palankiai.
„Federaliniai teismai neturi teisės kištis į valstijos sprendimą dėl partinių priežasčių perbraižyti įstatymų leidybos žemėlapius“, – sakė įraše platformoje „X“ aiškino generalinė prokurorė.
Respublikonai panašiai perbraižė rinkimų apygardas ir Šiaurės Karolinos valstijoje, tą patį mėgina padaryti Indiana, Misūris ir kelios kitos valstijos.
