JAV Atstovų rūmuose staiga atšauktas balsavimas dėl Trumpo įgaliojimų karui

Demokratai tiek Atstovų rūmuose, tiek Senate ne kartą priverstinai inicijavo balsavimus dėl D. Trumpo karo įgaliojimų apribojimo. Šį siekį pastarosiomis savaitėmis pamažu ėmė remti vis daugiau respublikonų.
Atstovų rūmų demokratų lyderiai sukritikavo sprendimą atšaukti balsavimą, bendrame pareiškime teigdami, kad „respublikonų kontroliuojami Atstovų rūmai toliau elgiasi kaip visiškai Trumpo administracijai priklausanti dukterinė įmonė“.
„Respublikonai išsigandę atšaukė numatytą balsavimą dėl Karo įgaliojimų rezoliucijos – teisės akto, kuris būtų priimtas abiejų partijų parama ir įpareigotų prezidentą užbaigti konfliktą Artimuosiuose Rytuose“, – pareiškime teigė Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffries, kartu su kolegomis Katherine Clark ir Pete'u Aguilaru.
Šį respublikonų žingsnį pasmerkė ir rezoliuciją pateikęs Atstovų rūmų užsienio reikalų komiteto narys, Niujorko demokratų atstovas Gregory Meeksas.
„Esame Atminimo dienos išvakarėse, kai kyla benzino kainos, kyla maisto kainos. Dėl šio prezidento pasirinktos karinės kampanijos turėjome balsavimą, kuris būtų buvęs priimtas, be abejonės turėjome balsų, ir jie tai žinojo, todėl dabar jie žaidžia politinius žaidimus, jie apgaudinėja ir atidėjo balsavimą iki mūsų sugrįžimo“, – po balsavimo atidėjimo žurnalistams sakė kongresmenas.
Pasak jo, balsavimas atidedamas iki birželio pradžios, kai Atstovų rūmai nariai grįš po Atminimo dienos pertraukos.
Anksčiau šią savaitę G. Meeksas žurnalistams sakė, kad, jo nuomone, Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas vilkina balsavimą dėl šio klausimo.
„Daugelis mano respublikonų kolegų jaučia spaudimą savo rinkimų apygardose, kai žiūri į maisto kainas, benzino kainas“, – sakė jis.
Neseniai atlikta CNN apklausa parodė, kad 77 proc. amerikiečių – įskaitant daugumą respublikonų rėmėjų – teigia, jog D. Trumpo politika padidino pragyvenimo išlaidas jų bendruomenėse.
Senatas anksčiau šią savaitę priėmė panašią rezoliuciją, kuria siekiama apriboti D. Trumpo galimybes imtis karinių veiksmų prieš Iraną be Kongreso pritarimo.
Kaip trečiadienį rašė ELTA, balsavimas Senate parodė, kad prezidento partijos viduje auga nerimas, nes konfliktas tęsiasi jau trečią mėnesį, jo metu eikvojamos JAV ginklų atsargos, kyla abejonių dėl karinės parengties, o oficialios išlaidų sąmatos jau viršija 30 milijardų dolerių.
Pagal šią rezoliuciją, remiantis 1973 m. Karo įgaliojimų įstatymu, priimtu po Vietnamo karo siekiant apriboti be įstatymų leidėjų pritarimo pradėtas ilgalaikes karines operacijas, JAV prezidento administracija būtų įpareigota sustabdyti karinius veiksmus prieš Iraną, nebent Kongresas jiems aiškiai uždegtų žalią šviesą.
Karo įgaliojimų įstatyme numatytas 60 dienų terminą, kuriam pasibaigus karui reikalingas Kongreso pritarimas. Karinę kampaniją Irane JAV ir Izraelis pradėjo šių metų vasario 28 d., t. y. prieš daugiau nei 80 dienų.
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