J. Borrellis: ES sankcijos Rusijai jos įsiveržimo į Ukrainą atveju jau parengtos

„Darbai baigti; esame pasirengę. Atėjus laikui sušauksiu skubų ES užsienio reikalų ministrų susitikimą ir pristatysiu šias sankcijas“, – sakė J. Borrellis.

„Tačiau dirbame, kad tokia akimirka neateitų. Ir tikiuosi, kad ji neateis“, – sakė Bendrijos diplomatijos vadovas.

Išvakarėse Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiems įvykiams Ukrainoje, bet vis dar pasikliauna diplomatija.

Anksčiau Briuselis pranešė, kad bloko užsienio reikalų ministrai pirmadienį aptars padėtį Ukrainos ir Rusijos pasienyje, tačiau sankcijų klausimo nesvarstys.

„Nesvarstysime sankcijų, kurios būtų įvestos Rusijai Ukrainos užpuolimo atveju, kol užpuolimas neįvyko. Tačiau jei taip nutiks, sankcijos atsidurs ant stalo, bus aptartos ir priimtos per labai trumpą laiką. Be to, iki to laiko jos bus suderintos su mūsų partneriais“, – penktadienį per spaudos konferenciją kalbėjo vienas ES aukšto rango pareigūnas.

Kaip sankcijų įvedimo priežastį jis įvardijo „rusų pajėgų įsiveržimą į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją“.

Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pirmadienį pareiškė, kad ir be Rusijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo Ukraina jau yra užpulta, todėl ES turi pradėti kalbėti apie sankcijas Kremliui.

„Ukraina jau yra užpulta, todėl apie sankcijas kalbėti turime pradėti jau dabar, nelaukiant karinės atakos“, – prieš Briuselyje vyksiantį ES Užsienio reikalų tarybos posėdį žurnalistams sakė ministras.