J. Bidenas griežtina vakcinacijos prievolę

Be to, daugiau kaip 100 darbuotojų turinčios įmonės privalės užtikrinti, kad jų darbuotojai yra paskiepyti arba jie turės būti kartą per savaitę testuojami. Nauji reikalavimai galios apie šimtui milijonų žmonių.

Pristatydamas kovos su pandemija „šešių punktų strategiją“, J. Bidenas griežtai užsipuolė skiepytis nenorinčius asmenis. „Tam tikra amerikiečių mažuma, kurią remia tam tikra išrinktų atstovų mažuma, neleidžia mums įveikti sunkumų, – kalbėjo prezidentas. – Tai neįtikėtinai nuvilia, mes nes turime instrumentų nugalėti COVID-19“.

J. Bidenas kalbėjo apie „nepasiskiepijusiųjų pandemiją“. 80 mln. žmonių, kurie galėjo pasiskiepyti, to iki šiol nepadarė, „Tai 25 proc. mažuma, – sakė prezidentas. – Šitie 25 proc. gali padaryti daug žalos, ir tai jie daro. Nesiskiepijusieji užpildo mūsų ligonines, skubios pagalbos skyrius ir intensyvios slaugos palatas. Taip jie nepalieka vietos žmonėms, ištiktiems širdies priepuolio, sergantiems pankreatitu ar vėžiu“. J. Bidenas įspėjo, kad „kantrybė“ dėl neskiepytų asmenų greitai baigsis.

JAV praėjusiomis savaitėmis smarkiai išaugo infekcijų skaičiai. Tai pirmiausiai aiškinama delta atmainos plitimu.

Bent vieną vakcinos dozę yra gavę 208 mln. arba beveik 63 proc. amerikiečių. 53 proc. populiacijos paskiepyta visiškai. Tarp suaugusiųjų atitinkami rodikliai yra 75 ir 65 proc.