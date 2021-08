J. Bidenas: evakuacija iš Kabulo yra viena sunkiausių per visą istoriją

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) penktadienį sakė negalintis suteikti garantijų dėl skubios evakuacijos iš Kabulo oro uosto baigties ir pavadino šią evakuaciją „viena sunkiausių“ transportavimo orlaiviais operacijų per visą istoriją.

„Tai viena didžiausių, sunkiausių transportavimo orlaiviais operacijų per visą istoriją, – iš Baltųjų rūmų per televiziją kreipdamasis į amerikiečius sakė J. Bidenas. – Negaliu pažadėti dėl to, koks bus galutinis rezultatas.“

Pasak prezidento, JAV pajėgos nuo rugpjūčio 14 dienos iš Afganistano išskraidino 13 tūkst. žmonių, o nuo liepos – 18 tūkstančių. Dar tūkstančiai žmonių evakuoti privačiais užsakytais lėktuvais „padedant JAV vyriausybei“.

Vis dėlto J. Bidenas tvirtai pažadėjo padaryti viską, kad iš Afganistano būtų išskraidinti visi amerikiečiai ir jiems per karą padėję afganistaniečiai.

J. Bideno penktadienio pažadas paskelbtas tūkstančiams amerikiečių ir kitų išvykti norinčių žmonių negalint prasiveržti pro oro uostą apsupusias minias, Talibano patikrinimo postus ir, kartais, JAV biurokratiją.

Prezidentas taip pat sakė, kad Amerikos sąjungininkai neabejoja jos patikimumu dėl to, kaip amerikiečiai traukiasi iš Afganistano, Talibanui prieš kelias dienas perėmus Kabulo ir šalies kontrolę po du dešimtmečius trukusio karo.

„Nemačiau jokių klausimų dėl patikimumo iš mūsų sąjungininkų visame pasaulyje“, – pabrėžė J. Bidenas ir pridūrė, kad Jungtinės Valstijos evakuacijos iš Kabulo operaciją „glaudžiai koordinuoja su NATO“, be to, padeda organizuoti sąjungininkų ir partnerių skrydžius.

Pentagonas: kai kurie JAV kariai buvo palikę Kabulo oro uostą paimti 169 žmonių

Kai kurie JAV kariai per tęsiamas evakuacijos operacijas vienu metu buvo trumpam palikę Kabulo oro uostą, kad paimtų mieste buvusius 169 žmones, penktadienį pranešė Pentagono atstovas Johnas Kirby (Džonas Kerbis).

„Jie buvo labai arti oro uosto perimetro. Labai arti. Per trumpą laiką, trumpu atstumu kai kurie iš mūsų karių galėjo išvykti... ir atgabenti juos“, – sakė J. Kirby.

J. Kirby komentavo ankstesnius JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) pareiškimus, kad amerikiečių kariai buvo išvykę „už sienos“ atgabenti į Kabulo oro uostą „169 amerikiečių“.

JAV kariškiai 169 amerikiečius, negalėjusius pasiekti Kabulo oro uosto vartų dėl ten susirinkusios minios, iš netoli oro uosto esančio viešbučio „Baron“ atskraidino trimis sraigtasparniais „Chinook“, sakė J. Kirby.

„Ne visi tikėjo, kad... jie galės ateiti pro [vartus], todėl vietos vadai ėmėsi iniciatyvos ir pasiuntė tuos sraigtasparnius jų paimti“, – sakė jis.

Tai pirmas įrodymas, kad JAV pajėgos yra pasiryžusios ir gali išeiti iš Kabulo oro uosto padėti išvykti norintiems žmonėms.

Nuo to laiko, kai prieš savaitę perėmė Kabulo oro uosto kontrolę siekdamos padėti išskraidinti iš šalies dešimtis tūkstančių žmonių, JAV pajėgos vengė palikti oro uosto teritoriją, kad išvengtų galimų susidūrimų su valdžią šalyje užgrobusiu Talibanu.

Pentagono teigimu, Kabulo oro uoste esantys amerikiečių vadai dažnai kontaktuoja su Talibano vadais, kad amerikiečiai ir JAV vizas turintys afganistaniečiai galėtų lengviau pasiekti oro uostą.