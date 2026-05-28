 Izraelis smerkia „gėdingą ir absurdišką“ įtraukimą į JT seksualinio smurto sąrašą

Izraelis smerkia „gėdingą ir absurdišką“ įtraukimą į JT seksualinio smurto sąrašą

2026-05-28 19:18
BNS inf.

 Izraelis ketvirtadienį pasmerkė Jungtinių Tautų (JT) sprendimą įtraukti šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį „gėdingu ir absurdišku“.

Orenas Marmorsteinas
Orenas Marmorsteinas / Scanpix nuotr.

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„Gėdingas ir absurdiškas JT sprendimas įtraukti Izraelio subjektus į su konfliktais susijusio seksualinio smurto ataskaitos priedą yra dar vienas JT tikrosios prigimties įrodymas: tai politizuota ir korumpuota organizacija, atsisakiusi savo pagrindinių principų ir sistemingai puolanti Izraelį kaip savo pagrindinę misiją“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Izraelio užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Orenas Marmorsteinas.

Šiame straipsnyje:
JT sprendimas
Izraelis
seksualinis smurtas
Orenas Marmorsteinas

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ir vel
zydu kiaules zviegia
1
0
Che
Ir vel žydai ir ju pasakos. Bjauri tauta.
6
0
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