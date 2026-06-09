Izraelis reikalauja TBT panaikinti Netanyahu arešto orderį

Karimo Khano nušalinimas įrodo, kad „ši institucija yra sugedusi iki kaulų smegenų“, – rašė Danny‘is Danonas tinkle „X“.
„Dabar metas panaikinti siaubingus premjero B. Netanyahu arešto orderius“, – teigė jis.
K. Khanas nušalintas dėl kaltinimų seksualiniais išpuoliais prieš artimą darbuotoją. Vyriausiasis prokuroras jau daugiau kaip metus laikinai nevykdo pareigų ir nori grįžti, kai kaltinimai bus ištirti. Jis visus kaltinimus neigia.
K. Khanas nuo 2021 m. buvo TBT vyriausiasis prokuroras. Jis, be kita ko, dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui Gazos kare išdavė B. Netanyahu arešto orderį.
Dėl griežtų veiksmų per dvejus metus trukusį karą, kuris pražudė dešimtis tūkstančių žmonių, Izraelis buvo kaltinamas karo nusikaltimais, o iš dalies ir genocidu. Izraelio vyriausybė kaltinimus griežtai atmeta.
Pirmiausiai dėl B. Netanyahu arešto orderio JAV sustiprino savo spaudimą teismui ir įvedė sankcijas jo darbuotojams ir teisėjams.
TBT Sutarties šalių asamblėjos prezidiumas pirmadienio vakarą paskelbė apie K. Khano suspendavimą. Bylą nuspręsta perduoti asamblėjai, apimančiai visas TBT šalis nares.
K. Khanas jau praėjusių metų gegužę laikinai pasitraukė iš pareigų. Dabar jis buvo nušalintas oficialiai.
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(be temos)
(be temos)