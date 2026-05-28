 Italijoje konfiskuoto mafijos boso turto vertė viršija 200 milijonų eurų

Italijoje konfiskuoto mafijos boso turto vertė viršija 200 milijonų eurų

2026-05-28 17:24
Jūras Barauskas (ELTA)

Italijos valdžios institucijos konfiskavo turto už daugiau nei 200 mln. eurų, kuris, kaip įtariama, yra susijęs su dabar mirusio nusikalstamos organizacijos „Cosa Nostra“ boso Matteo Messinos Denaro mafijos imperija ir narkotikų kontrabandos tinklu, ketvirtadienį pranešė finansų policija.

<span>Italijoje konfiskuoto mafijos boso turto vertė viršija 200 milijonų eurų</span>
Italijoje konfiskuoto mafijos boso turto vertė viršija 200 milijonų eurų / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė valdžios institucijos, per keliose šalyse surengtą didelio masto operaciją buvo sulaikyti trys asmenys.

M. Messina Denaro buvo suimtas Sicilijoje 2023 m. sausį. Būdamas organizacijos „Cosa Nostra“ vadovu, jis daugiau nei tris dešimtmečius buvo vienas iš labiausiai ieškomų nusikaltėlių Italijoje.

Jį pražudė sprendimas kreiptis į kliniką dėl vėžio gydymo. Praėjus aštuoniems mėnesiams po arešto, jis, taip ir nesulaukęs teismo, būdamas 61 metų amžiaus mirė kalėjime.

Pasak valdžios institucijų, neseniai įvykusios kratos buvo surengtos vykstant tyrimui dėl pinigų plovimo, susijusio su narkotikų kontrabandos operacijomis, kuriose, kaip įtariama, dalyvavo M. Messina Denaro.

Šie pinigai buvo sukaupti perinvestuojant lėšas, nuo praėjusiojo amžiaus devintojo dešimtmečio keliose Europos ir kitose šalyse gautas iš neteisėtos prekybos narkotikais.

Tyrėjai nustatė aštuonias įmones, kurios, kaip manoma, yra susijusios su šiuo tinklu. Be to, jie aptiko šioms įmonėms priklausančio nekilnojamojo turto – aukso ir prabangių namų pačiose prestižiškiausiose Ispanijos Kosta del Solio vietovėse.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų