ISW analitikai: A. Lukašenka nenusileido V. Putinui dėl Baltarusijos dalyvavimo kare

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka per retą susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu tikriausiai nepadarė daugiau jokių nuolaidų dėl šalies įsitraukimo į karą, teigia Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Institute for the Study of War“ (ISW) analitikai.