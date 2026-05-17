 Ispanų kino žvaigždė rėžė: ši problema susijusi su Trumpu, Putinu ir Netanyahu

Ispanų kino žvaigždė rėžė: ši problema susijusi su Trumpu, Putinu ir Netanyahu

2026-05-17 23:14
Marius Jakštas (ELTA)

Ispanijos kino superžvaigždė Javieras Bardemas, sulaukęs puikių atsiliepimų už savo naujausią vaidmenį filme „The Beloved“, sekmadienį griežtai sukritikavo Donaldo Trumpo, Vladimiro Putino ir Benjamino Netanyahu „toksišką vyriškumą“, kuris, jo nuomone, lėmė jų pradėtus karus.

Javieras Bardemas
Javieras Bardemas / EPOS/ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Rodrigo Sorogoyeno filme, kurio premjera įvyko šeštadienį Kanų kino festivalyje ir sulaukė gausių kritikų pagyrų, J. Bardemas vaidina despotišką kino režisierių, pasižymintį itin ūmiu temperamentu.

Sekmadienio spaudos konferencijoje J. Bardemas, nevengdamas virtinių keiksmažodžių, sakė, kad dalis jo personažo trūkumų yra susiję su „toksišku vyriškumu“, kuris verčia vyrus žudyti savo buvusias žmonas ir drauges bei pradėti karus.

„Ta problema taip pat susijusi su ponu Trumpu, ponu Putinu ir ponu Netanyahu“, – sakė 57-erių J. Bardemas, turėdamas galvoje JAV, Rusijos ir Izraelio lyderius.

„Didelis bosas sako: mano penis didesnis už tavo, ir aš tave nušluosiu nuo žemės paviršiaus“, – minėtų valstybių vadovų mąstyseną apibūdino jis, pridurdamas, kad dėl to žūsta tūkstančiai žmonių.

J. Bardemas yra vienas iš atviriausiai Izraelio karą Gazos Ruože kritikuojančių kino žvaigždžių.

2023 m. Izraelyje įvyko mirtinas grupuotės „Hamas“ išpuolis, per kurį, remiantis naujienų agentūros AFP skaičiavimais, žuvo 1 221 žmogus. Į jį atsakydama Izraelio kariuomenė nuniokojo palestiniečių teritoriją ir, pasak duomenų, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais, pražudė 72 tūkst. žmonių, iš kurių daugiau nei pusė – moterys ir vaikai.

„Genocidas tebevykdomas. Tai faktas. Galite bandyti jį pateisinti, paaiškinti, bet tai faktas. Jei jį pateisinate savo tylėjimu ar parama, esate genocido šalininkas“, – sakė J. Bardemas.

Izraelis genocidą neigia.

Šeštadienį kalbėdamas su AFP, J. Bardemas sakė, kad, nepaisant jo viešos kritikos Izraelio karui Gazos Ruože, jis „gauna daugiau darbo nei bet kada“, priskirdamas tai „naratyvo apie konfliktą keitimuisi“.

Tuo metu kitos kino žvaigždės, tarp jų ir pripažinta aktorė Susan Sarandon, anksčiau skundėsi po viešų pareiškimų ir sprendimo pasirašyti peticijas, smerkiančias Izraelio veiksmus Gazos Ruože ir okupuotame Vakarų Krante, nebesulaukiančios darbo pasiūlymų.

Šiame straipsnyje:
Javieras Bardemas
Donaldas Trumpas
Benjaminas Netanyahu
toksiškas vyriškumas
karai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Tfu
Menkystos o ne "super" žvaigždės nuomonė ir propaganda visai ne vietoj
1
-3
dfg
Na ir kokia čia naujiena? Visi karai susiję su tu šalių vadais. Karai vyksta VISADA, per amžius vyko ir vyks. Numirs tie vadai, bus kiti, bet pasaulis kariavo ir kariaus. Ar tos šalys kariaus ar kitos, karai bus visada, nes žmogus taip sutvertas. Juk mažieji karai vyksta kasdien namuoe beveik pas visus: barniai, muštynės ir net žudymai. Jei du žmonės - vyras ir žmona- nesugeba susitarti ir nesipjauti, tai kaip šalys gali susitarti ir nesipjauti? To nebuvo ir nebus. Man tas pats kas su kuo kariauja. Tegul kariauja, kas man? Gal ir mes nukentėsime, gal teks žūti. Na ir kas? Gyvenimas gana trumpas ir nesiruošiu gyvent verkšlendamas: "oi rusai puls" Ar kinai ar arabai ar marsiečiai, man dzin kas. Jei likimas lems, kad ant manęs raketa nukristų, tai taip ir bus. Man giliai dzin kas ją numes. Ir aš nesiruošiu su ta mintimi gyvent ir drebėt. Gyvenu linksmai ir džiaugiuos gyvenimu, džiaugiuos ką turiu, džiaugiuos šia diena. Dzin man valdžios noras mane įbauginti ir tos baimės vergu padaryti.
4
-2
Rase
Židosai
2
-2
Visi komentarai (6)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų