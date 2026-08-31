Islandijos „ne“ stojimo derybų atnaujinimui – karti piliulė ES

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa, paskelbus referendumo rezultatus, Islandijos premjerei Kristrun Frostadottir pareiškė, kad 27 valstybių narių blokas „besąlygiškai gerbia demokratinį pasirinkimą“, kurį padarė šalies rinkėjai.
Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su ES kaip Europos ekonominės erdvės (EEE) ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė, o abu lyderiai pažadėjo „toliau stiprinti santykius“.
Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti.
„Žinutė aiški: ES žmonių jau nebeįkvepia“, – apibendrino ES Žaliųjų frakcijos narė Saskia Bricmont.
Kitas Europos Parlamento narys, centristas Sandro Gozi, tai pavadino „įspėjimu, kurį Europa turėtų vertinti rimtai“.
Jis teigė, kad bloko „patrauklumo galia“ neturėtų būti „laikoma savaime suprantamu dalyku“ ir kad jis privalo „nuolat užsitarnauti pasitikėjimą“, mažindamas biurokratiją ir didindamas atskaitingumą.
Paskutinį kartą ES plėtėsi 2013 m., priimdama Kroatiją, ir, nors 2022 m. Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo.
Pastaraisiais metais vakarų Balkanų šalių kandidačių pažanga buvo vangi; ten arčiausiai narystės yra Juodkalnija ir Albanija. Taip pat prasidėjo plataus masto ir sudėtingas Ukrainos stojimo procesas.
Briuselis stengėsi neatrodyti kaip besikišantis į savaitgalį vykusį Islandijos balsavimą, tačiau neslėpė savo noro priimti į ES turtingą ir strategiškai svarbioje vietoje esančią salą.
Daugeliui Europos sostinių Islandija atrodė kaip pavyzdinė kandidatė, o Briuselis buvo užsiminęs, kad galėtų nusileisti jautriais klausimais, pavyzdžiui, žvejybos teisių srityje, siekdamas palengvinti jos kelią į bloką.
Atrodo, kad tai liko neišgirsta beveik 400 tūkst. Islandijos gyventojų, kurie 52,8 proc. prieš 47,2 proc. balsavo už tai, kad nebūtų atnaujintos prieš 13 metų sustabdytos stojimo derybos, taip atidėdami šį klausimą neribotam laikui.
Džiaugsmas euroskeptikams
Euroskeptikai su džiaugsmu pasigavo šį rezultatą: Prancūzijos kraštutinės dešinės lyderė Marine Le Pen teigė, kad tai rodo Europos „laisvų, suverenių tautų“ – o ne glaudesnės integracijos kelio – patrauklumą.
Britų kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“ lyderis Nigelas Farage‘as pasveikino islandus „balsavus už savo nepriklausomybės išsaugojimą“.
Europos Parlamento kraštutinės dešinės ECR frakcija pareiškė, kad faktas, jog Islandija balsavo prieš, nepaisant „neaiškios“ tarptautinės saugumo padėties, „turėtų priversti Briuselį susimąstyti“.
Vienas iš frakcijos vadovų Nicola Procaccini teigė, kad Briuselis turėtų užduoti sau sudėtingus klausimus, kodėl „klestinti, demokratiška ir į išorę orientuota Europos šalis“ nusprendė neatnaujinti derybų dėl narystės.
Geopolitinis kontekstas referendume užėmė svarbią vietą, nes JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę sulaukė didelio atgarsio kaimyninėje Islandijoje – šalyje, priklausomoje nuo NATO.
Tačiau galiausiai debatai nukrypo į kasdienius klausimus, tokius kaip žvejyba ir nestabili Islandijos valiuta.
Islandijos balsavimas reiškia nesėkmę platesniems ES siekiams sustiprinti savo įtaką strateginiame Arkties regione – apie šiuos siekius ES vadovė Ursula von der Leyen kalbės rugsėjo mėnesį, kai lankysis Grenlandijoje.
Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos narė Kathleen Van Brempt bendradarbiavimą su Islandija saugumo klausimais Arktyje pavadino „svarbesniu nei bet kada anksčiau“ ir pažadėjo, kad šis darbas bus „tęsiamas atvirai ir pagarbiai“.
Pritardamas šiai žiniai, jos kolega socialistas Andreas Schiederis pabrėžė, kad Islandija „yra ir lieka Europos šeimos dalimi“.
„Dabar svarbiausia – kartu atlaikyti geopolitinį spaudimą“, – sakė jis.
Naujausi komentarai