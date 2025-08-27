Įsigaliojo 50 proc. JAV muitai daugeliui Indijos produktų, įvesti dėl rusiškos naftos pirkimo

D. Trumpas padidino spaudimą Indijai dėl energetikos sandorių, kurie yra svarbus pajamų šaltinis finansuoti Maskvos karui Ukrainoje.
Naujausias smūgis pakurstė įtampą JAV ir Indijos santykiuose, suteikdamas Naujajam Deliui naują paskatą gerinti santykius su Pekinu.
Nors D. Trumpas, sausio mėnesį grįžęs į prezidento postą, nustatė naujus muitus tiek sąjungininkams, tiek konkurentams, šis 50 proc. lygis yra vienas didžiausių, su kuriuo susiduria JAV prekybos partneriai.
Tačiau lieka galioti išimtys sektoriams, kuriems gali būti taikomi atskiri muitai, pavyzdžiui, farmacijos ir kompiuterių lustų.
D. Trumpo administracija pradėjo tyrimus šiuose ir kituose sektoriuose, kurie gali baigtis tolesnių muitų paskelbimu.
Jau anksčiau išskirtoms pramonės šakoms, pavyzdžiui, plieno, aliuminio ir automobilių, taip pat netaikomi 50 proc. muitai.
2024 metais Jungtinės Valstijos buvo pagrindinė Indijos eksporto kryptis, o jo vertė siekė 87,3 mlrd. JAV dolerių (75,1 mlrd. eurų).
Tačiau analitikai perspėjo, kad 50 proc. muitas yra panašus į prekybos embargą ir greičiausiai pakenks mažesnėms įmonėms.
Tekstilės, jūros gėrybių ir juvelyrikos eksportuotojai jau pranešė apie atšauktus JAV užsakymus ir nusileidimą konkurentams, tokiems kaip Bangladešas ir Vietnamas, todėl baiminamasi didelio darbo vietų karpymo.
„Sugriovė pasitikėjimą“
Naujasis Delis kritikavo Vašingtono sprendimą dėl muitų kaip „nesąžiningą, nepagrįstą ir neprotingą“.
Penkta pagal dydį pasaulio ekonomika siekia sušvelninti smūgį, o ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) per kasmetinę kalbą, skirtą Indijos nepriklausomybei paminėti, pažadėjo sumažinti piliečiams tenkančią mokesčių naštą.
Anksčiau N. Modi taip pat kalbėjo apie savarankiškumą, žadėdamas ginti savo šalies interesus.
Užsienio reikalų ministerija anksčiau aiškino, kad Indija pradėjo importuoti naftą iš Rusijos, nes tradicinis tiekimas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą buvo nukreiptas į Europą.
Anot ministerijos, Vašingtonas tuo metu aktyviai skatino tokį importą, siekdamas sustiprinti pasaulinės energijos rinkos stabilumą.
2024 metais rusiška nafta sudarė beveik 36 proc. viso Indijos žalios naftos importo. Pirkdama rusišką naftą Indija sutaupė milijardus dolerių importo išlaidų, todėl šalyje kuro kainos išliko gana stabilios.
Tačiau D. Trumpo administracija tvirtai laikėsi savo planų dėl muitų artėjant trečiadienio terminui.
D. Trumpo prekybos patarėjas Peteris Navarro (Piteris Navaras) praėjusią savaitę žurnalistams sakė, kad „Indija, regis, nenori pripažinti savo vaidmens kraujo praliejime“.
„Ji pataikauja Xi Jinpingui (Si Dzinpingui)“, – pridūrė P. Navarro, turėdamas omenyje Kinijos prezidentą.
Azijos visuomenės politikos instituto vyresnioji viceprezidentė Wendy Cutler (Vendi Katler) naujienų agentūrai AFP sakė: „Vienas labiausiai nerimą keliančių įvykių Trumpo muitų sagoje yra tai, kaip Indija iš perspektyvios kandidatės ankstyvam prekybos susitarimui tapo šalimi, susiduriančia su vienais didžiausių JAV nustatytų muitų bet kuriam prekybos partneriui.“
Buvusi JAV prekybos pareigūnė W. Cutler teigė, kad Indija reformuojasi ir atsiveria, nepaisant savo griežtos prekybos politikos istorijos.
Tačiau šios tendencijos gali būti sutrikdytos dėl D. Trumpo aukštų muitų.
„Dideli muitai greitai sugriovė pasitikėjimą tarp dviejų šalių, o jo atkūrimas gali užtrukti metų metus“, – sakė ji.
D. Trumpas naudoja muitus kaip įrankį spręsti įvairius klausimus – nuo to, ką Vašingtonas laiko nesąžininga prekybos praktika, iki prekybos disbalanso.
JAV prekybos deficitas buvo pagrindinė priežastis, kodėl jis rugpjūčio pradžioje įvedė didesnius muitus dešimtims ekonomikų – nuo Europos Sąjungos (ES) iki Indonezijos.
Tačiau 79 metų respublikonas taip pat kritikavo konkrečias šalis, tokias kaip Brazilija, dėl jos buvusio prezidento Jairo Bolsonaro (Žairo Bolsonaru), kaltinamo perversmo planavimu, teismo.
Šį mėnesį JAV muitai daugeliui Brazilijos prekių išaugo iki 50 proc., tačiau su plačiomis išimtimis.
