Irano naftos tanklaiviai išplaukė iš JAV blokados zonos

„Bent du Irano nacionalinės tanklaivių bendrovės (NITC) VLCC (kategorijos) supertanklaiviai, pavadinti „DIONA“ (9569695) ir „HERO2“ (9362073), paliko JAV karinio jūrų laivyno blokados perimetrą, bendrai gabendami 3,8 mln. barelių Irano neperdirbtos naftos“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė „TankerTrackers“, remdamasi skaitmeniniais stebėjimo duomenimis, patvirtintais palydovinėmis nuotraukomis.
Svetainė, stebinti naftos siuntas ir saugojimą, vėliau pridūrė, kad trečiasis NITC tanklaivis „paliko blokados liniją su 1 mln. barelių Irano neperdirbtos naftos“.
Penktadienį Vašingtonas ir Teheranas turėtų pasirašyti susitarimą, skirtą užbaigti konfliktą ir sudaryti sąlygas deryboms dėl sureguliavimo. Susitarimo detalės vis dar nelabai aiškios.
Derybos dėl galutinio susitarimo taip pat turėtų prasidėti penktadienį Šveicarijos Biurgenštoko kalnų kurorte, o žinia apie vėl atidaromą Hormuzo sąsiaurį nusmukdė pasaulines naftos kainas.
Visgi optimizmą, kad karas, kurį sukėlė vasario 28 dienos JAV ir Izraelio smūgiai Teheranui, gali baigtis, pakirto nauji Izraelio smūgiai Pietų Libane.
Pareigūnai teigė, kad derybos dėl galutinio susitarimo prasidės iškart po pasirašymo ceremonijos Šveicarijoje ir tęsis 60 dienų, o po to bus priimti sprendimai dėl Irano branduolinės programos likimo ir tarptautinių ekonominių sankcijų panaikinimo plano.
Antradienį leidinys „The Wall Street Journal“ (WSJ), remdamasis neįvardytais su susitarimu susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad JAV leis Iranui nedelsiant pradėti pardavinėti naftą ir degalus pagal susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą.
Sankcijų naftos pardavimui netaikymas įsigalios iškart po pasirašymo, pridūrė WSJ, ir apims tokias paslaugas kaip bankininkystė, transportas bei draudimas.
Kai kurie konservatoriai išreiškė susirūpinimą dėl taikos susitarimo, o Senato respublikonai, kaip pranešama, pareikalavo susitarimo teksto ir Donaldo Trumpo administracijos instruktažo.
„Pažvelkime į jį ir pažiūrėkime, kas tai yra iš tikrųjų“, – WSJ citavo Senato daugumos lyderį Johną Thune'ą (Džoną Tuną).
Naftos kainos smunka
Nepaisant pranešimo apie susitarimą, Izraelio kariuomenė paskelbė sudavusi smūgį Pietų Libane, kai netoli vietos, kur veikė jos kariai, „atpažino įtartiną transporto priemonę“, be to, pajėgos perėmė raketų ir sudavė oro smūgį jų paleidimo įrenginiui.
Irano centrinė karinė vadovybė perspėjo, kad Izraelis turėtų „laukti griežto atsako“ į smūgius, kurie, Libano valstybinės naujienų agentūros teigimu, buvo nukreipti prieš dvi transporto priemones Maifadūno mieste ir dar vieną netoliese esančiame Šukine, pražudydami keturis žmones.
Pasak anonimiškai kalbėjusio aukšto rango JAV pareigūno, pagrindų susitarimą elektroniniu būdu jau pasirašė prezidentas D. Trumpas, viceprezidentas J. D. Vance'as, Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas Majidas Takhtas-Ravanchi ir vyriausiasis derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas.
„Tikriausiai penktadienį (...) prasidės naujas derybų raundas tarp Irano ir Jungtinių Valstijų siekiant galutinio susitarimo, – sakė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi. – Galutiniame susitarime bus priimti sprendimai dėl branduolinių klausimų ir sankcijų panaikinimo.“
Optimizmas dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo trečiadienį sumažino „Brent“ naftos kainą iki 78,74 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ – iki 75,85 JAV dolerio už barelį.
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