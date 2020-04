Irane koronaviruso aukomis jau tapo 5 391 žmogus

Irane per parą užfiksuoti 1 194 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, o bendras infekuotųjų skaičius – apie 86 tūkstančius. Tokius duomenis trečiadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ministerijos ryšių su visuomenė departamento vadovas Kiyanushas Jahanpuras.

„Pastarąją parą naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius šalyje sudarė 1 194. Bendras susirgusiųjų skaičius pasiekė 85 996“, - citavo jį naujienų agentūra ISNA. Pasak K. Jahanpuro, „per pastarąsias 24 valandas nuo koronaviruso mirė 94 žmonės, bendras mirčių skaičius sudaro 5 391“.



Anot ministerijos atstovo, iki trečiadienio šalyje pasveiko 63 113 žmonių, atlikti 377 396 testai dėl koronaviruso.



Pastarosiomis savaitėmis Irane išryškėjo naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų mažėjimo tendencija. Oficialiais duomenimis, daugiausia užsikrėtusiųjų – 3 186 - buvo nustatyta kovo 30 d., po to šis skaičius ėmė mažėti. Pastarąją savaitę per parą fiksuojami 1,2-1,6 tūkstančio naujų atvejų.



Atsižvelgdama į tai valdžia nuo balandžio 11 d. pamažu atšaukia apribojimus, įvestus Irane dėl koronaviruso. Pasak oficialių asmenų, į darbą grįžo daugiau kaip du trečdaliai šalies gyventojų, atšauktas draudimas keliauti iš provincijos į provinciją nuosavu transportu.



Apie pirmuosius užsikrėtimo atvejus Irane buvo pranešta vasario 19 d. Infekuotieji buvo išaiškinti Kumo provincijoje.



Praėjusių metų pabaigoje Kinijos Uhano mieste prasidėjęs naujojo koronaviruso sukeliamo susirgimo protrūkis išplito į daugumą pasaulio šalių. Kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija jį pripažino pandemija. Naujausiais duomenimis, pasaulyje koronavirusu užsikrėtusių žmonių skaičius viršijo 2,5 milijono, mirė daugiau kaip 175 tūkstančiai infekuotųjų.