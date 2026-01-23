Iranas pažėrė įžeidimų Zelenskiui: pasauliui jau gana sutrikusių klounų

V. Zelenskis, kurio šalis beveik ketverius metus kovoja su plataus masto Rusijos invazija, ketvirtadienį Pasaulio ekonomikos forume sakė, kad jei Irano teokratinė vadovybė sugebėjo išlikti valdžioje, tai yra „aiškus signalas kiekvienam mušeikai“.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra Irano, kuriam vadovauja aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei, sąjungininkas ir praėjusią savaitę telefonu kalbėjosi su iraniečių prezidentu Masoudu Pezeshkianu. Abi šalys sutarė sustiprinti dvišalius ryšius.
Užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi atsakė V. Zelenskiui įrašais anglų kalba socialiniame tinkle „X“. Iranietis sakė, jog Ukrainos lyderis „naudojosi Amerikos ir Europos mokesčių mokėtojais, kad pripildytų savo korumpuotų generolų kišenes“.
„Pasauliui jau gana Sutrikusių Klounų, pone Zelenski“, – sakė jis, tikriausiai turėdamas omenyje Ukrainos lyderio ankstesnę sėkmingą komiko ir aktoriaus karjerą.
„Skirtingai nei jūsų užsienio remiama ir samdinių knibždanti kariuomenė, mes, iraniečiai, žinome, kaip gintis, ir mums nereikia prašyti užsieniečių pagalbos“, – pridūrė jis.
Nors Ukrainos kariuomenėje kovoja užsieniečių, jie sudaro tik nedidelę ginkluotųjų pajėgų dalį.
„Paskendo kraujyje“
Kyjivas ir Vakarai kaltina Iraną tiekiant bepiločius orlaivius ir balistines raketas Rusijai, naudoti Ukrainoje. Teheranas ne kartą neigė siunčiąs ginklus Rusijai.
Savo kalboje Davose V. Zelenskis, regis, paminėjo atsaką į protestus kaip dar vieną Vakarų neveiklumo agresijos akivaizdoje pavyzdį.
„Buvo tiek daug kalbų apie protestus Irane – bet jie paskendo kraujyje. Pasaulis nepakankamai padėjo Irano žmonėms, jis stovėjo nuošalyje“, – sakė jis, kalbėdamas angliškai.
V. Zelenskis pažymėjo, kad protestų pradžia sutapo su Kalėdų ir Naujųjų metų šventėmis Europoje.
„Kol politikai grįžo į darbą ir pradėjo formuoti poziciją, ajatola jau buvo nužudęs tūkstančius“, – pabrėžė Ukrainos lyderis.
„Kuo Iranas taps po šio kraujo praliejimo? Jei režimas išgyvens, tai siunčia aiškų signalą kiekvienam mušeikai – nužudykite pakankamai žmonių ir išliksite valdžioje“, – sakė jis.
Irano valdžia teigė, kad per protestus žuvo gerokai daugiau nei 3 tūkst. žmonių, tačiau dėl smurto kaltino „riaušininkus“, remiamus Jungtinių Valstijų ir Izraelio.
Teisių gynimo grupės savo ruožtu teigia, kad aukų skaičius yra daug didesnis ir gali siekti net 20 tūkstančių. Pasak teisių gynėjų, aukų skaičiaus patvirtinimą labai apsunkina dabar jau dvi savaites trunkantis interneto išjungimas Irane.
Nevyriausybinės organizacijos, įskaitant „Amnesty International“, apkaltino saugumo pajėgas tyčia šaudžius į protestuotojus, siekiant nuslopinti demonstracijas.
Šiuo metu protestai Irane jau yra nurimę.
Naujausi komentarai