Inauguracijos diena Trumpo stiliumi: kas vyks?

Ką tai reiškia Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) inauguracijai? Pavyzdžiui, grupę „Village People“ ir socialinių tinklų titanus.

Naujienų agentūra AFP apžvelgia pompastiką ir iškilmes, planuojamas pirmadieniui, kai D. Trumpas bus prisaikdintas 47-uoju JAV prezidentu.

Priesaika

Pagal JAV konstituciją kiekvieno naujo prezidento kadencija prasideda sausio 20 dieną (arba kitą dieną po jos, jei sausio 20-oji yra sekmadienis), vidurdienį, o prezidentas turi duoti priesaiką.

Pastaraisiais metais prezidentai prisiekia nuo didžiulės laikinos platformos, įrengiamos vaizdingoje Kapitolijaus vakarinėje pievelėje, iš kurios atsiveria vaizdas į Nacionalinę alėją.

Prezidentą dažniausiai prisaikdina Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Pirmadienį Johnas Robertsas (Džonas Robertsas) jau antrą kartą atliks šią užduotį.

Naujasis prezidentas taip pat pasako inauguracinę kalbą, kurioje išdėsto savo planus ateinantiems ketveriems metams. 2017-aisiais respublikonas savo pirmąją kadenciją pradėjo itin niūria kalba.

Pirmadienį taip pat bus prisaikdintas būsimasis viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas).

Svečiai

Vienas iš itin D. Trumpui būdingų inauguracijos aspektų yra tai, kad jis kaip ypatingai svarbius asmenis pakvietė keletą technologijų titanų. Jie sėdės ant pakylos greta kitų garsių, nors ir labiau įprastų svečių, pavyzdžiui, jo kandidatų į ministrų kabinetą.

Pasak JAV žiniasklaidos, dalyvaus milijardieriai Elonas Muskas (Ilonas Maskas), Jeffas Bezosas (Džefas Bezosas) ir Markas Zuckerbergas (Markas Zakerbergas), taip pat Kinijos socialinių tinklų milžinės „TikTok“ vadovas Shou Chew (Šou Čiu).

D. Trumpas ne tik siekė užmegzti glaudesnius ryšius su technologijų magnatais – jo rinkimų kampanijai buvo naudinga dezinformacija, skleidžiama tokiose platformose kaip „TikTok“, E. Musko „X“ ir M. Zuckerbergo „Facebook“ bei „Instagram“.

Ceremonijoje dalyvaus kadenciją baigiantis prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas), nepaisydamas to, kad išrinktasis prezidentas atsisakė dalyvauti jo prisaikdinimo ceremonijoje po 2020-ųjų rinkimų, kai jis nugalėjo D. Trumpą.

Dalyvaus visi gyvi buvę prezidentai – Billas Clintonas (Bilas Klintonas), George'as W. Bushas (Džordžas V. Bušas) ir Barackas Obama (Barakas Obama) – bei jų žmonos, išskyrus Michelle Obamą (Mišel Obamą).

Tai reiškia, kad dalyvaus Hillary Clinton (Hilari Klinton), kurią D. Trumpas įveikė 2016-ųjų prezidento rinkimuose. Be to, dalyvaus viceprezidentė Kamala Harris (Kamala Haris), kurią D. Trumpas įveikė pernai lapkritį įvykusiuose rinkimuose.

Tradiciškai kitų valstybių vadovai nedalyvauja, tačiau D. Trumpas pakvietė, pavyzdžiui, Italijos ir Vengrijos kraštutinių dešiniųjų premjerus Giorgią Meloni (Džordžą Meloni) ir Viktorą Orbaną, taip pat Argentinos prezidentą Javierą Milei (Chavjerą Milėjų) ir Kinijos prezidentą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą). Vis dėlto jie nebūtinai dalyvaus.

Minia

Minios dydis yra ypatingas D. Trumpo rūpestis.

Per įstatymų leidėjų biurus visuomenei išplatinta daugiau kaip 220 tūkst. bilietų.

Tie, kuriems nepavyko gauti oficialaus bilieto, galės stebėti ceremoniją kartu su dešimtimis tūkstančių kitų žiūrovų dideliuose vaizdo ekranuose.

Po ceremonijos visuomenė gali išvysti prezidentą, kai jis keliaus su paradu Pensilvanijos alėja nuo Kapitolijaus iki Baltųjų rūmų.

Vykdomieji įsakai

D. Trumpas nurodė, kad jau pirmąją savo darbo dieną ruošiasi pasirašyti nemažai vykdomųjų įsakų ir jais panaikinti daugelį J. Bideno administracijos politikos priemonių.

Tarp daugybės pažadų pirmajai kadencijos dienai yra D. Trumpo pažadas pradėti masinio deportavimo programą ir padidinti naftos gavybos apimtis. Jis taip pat yra sakęs, kad gali nedelsdamas pradėti teikti malonę 2021 metų sausio 6-osios riaušininkams – savo šalininkams, šturmavusiems Kapitolijų ir bandžiusiems sutrukdyti patvirtinti 2020-ųjų rinkimų rezultatus.

Muzika

Pirmoji D. Trumpo inauguracija 2017-aisiais pasižymėjo įžymybių trūkumu, nes prieštaringai vertinamai realybės šou žvaigždei sunkiai sekėsi rasti tokių garsiausių muzikantų, kurie norėtų būti su juo siejami.

D. Trumpo antros inauguracijos muzikinė programa atrodo šiek tiek geresnė.

Garsi kantri dainininkė Carrie Underwood (Keri Andervud) per priesaikos ceremoniją dainuos „America the Beautiful“.

Taip pat pasirodys kantri dainininkas Lee Greenwoodas (Li Grinvudas), kurio patriotinė daina „God Bless the USA“ tapo neoficialiu D. Trumpo judėjimo himnu.

Sekmadienį prieš inauguraciją vyksiančiame mitinge, be Kido Rocko (Kido Roko) ir Billy Ray Cyruso (Bilio Rėjaus Saireso), pasirodys grupė „Village People“, kurios 8-ojo dešimtmečio „Y.M.C.A.“ tapo dar viena įprasta D. Trumpo mitingų daina.

Kantri muzikantai, įskaitant Jasoną Aldeaną (Džeisoną Aldiną), „Rascal Flatts“, Gaviną DeGraw (Geviną Degrą) bei „Village People“, koncertuos per tris oficialius D. Trumpo inauguracijos pokylius.

Šventės

Tikimasi, kad D. Trumpas pirmadienio vakarą dalyvaus visuose trijuose oficialiuose inauguracijos pokyliuose. Taip pat planuojama surengti dar keliolika kitų.

Be pokylių, inauguracijos išvakarėse D. Trumpas Vašingtono centre esančioje arenoje „Capital One Arena“ surengs pergalės mitingą „Make America Great Again Victory Rally“.