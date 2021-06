Į Varšuvą po metų pertraukos grįžta LGBT paradas

Paprastai džiaugsmingas ir spalvingas renginys vyks didėjančio nerimo dėl gėjų, lesbiečių, biseksualų ir translyčių asmenų teisių ateities, kai LGBT teisės buvo suvaržytos pirmiausiai Rusijoje, o vėliau – Vengrijoje.

„Viena vertus, esame vieningi ir solidarūs vieni su kitais ir jaučiame didelį džiaugsmą ir laimę žinodami, jog esame stiprūs, – kalbėjo Ola Kaczorek (Olia Kačorek), LGBT teisių gynimo grupės „Love Does Not Exclude“ ("Meilė neišskiria") pirmininkė. – Tačiau nerimaujame dėl to, kas gali nutikti toliau.“

Vos prieš kelias dienas Vengrijos parlamentas, nepaisydamas artėjančių rinkimų kitais metais, priėmė įstatymą, pagal kurį bus neteisėta rodyti bet kokią medžiagą LGBT tema jaunesniems nei 18 metų asmenims.

Vengrijos valdančioji konservatorių partija įstatymą apibūdino kaip pastangas kovoti su pedofilija. Visgi žmogaus teisių gynėjų grupės jį laiko cinišku įrankiu, kuris nustums į visuomenės pakraštį ir diskriminuos LGBT bendruomenės atstovus bei jauniems žmonėms neleis gauti svarbios informacijos.

Pasak O. Kaczorek, kai kurie dalyviai šeštadienį pademonstruos solidarumą su LGBT bendruomene Vengrijoje.

„Bijome, kad tai įvyks ir Lenkijoje“, – kalbėjo O. Kaczorek.

Prieš metus Lenkijos LGBT bendruomenė susidūrė su valdančiųjų konservatorių politikų, vietos bendruomenių ir bažnyčios reakcija – taip pat per rinkimų kampaniją.

Siekdamas perrinkimo, prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) pareiškė, kad „LGBT nėra žmonės; tai ideologija“, kartu tvirtindamas, kad ji yra „dar žalingesnė“ nei komunizmas.

Tuo tarpu dešimtys vietos bendruomenių priėmė rezoliucijas prieš „LGBT ideologiją“, kuriomis pareiškė siekiančios apsaugoti tradicinę šeimą. Šis žingsnis sulaukė griežto ES pareigūnų pasmerkimo, o keletas rezoliucijų buvo panaikintos.

„Mes išgyvenome labai labai sunkų laiką, bet tuo pačiu metu einame į gatves ir sakome, kad esame stipresni ir neketiname pasiduoti“, – pareiškė su homofobija kovojančios organizacijos „Campaign Against Homophobia“ direktoriaus pavaduotoja Miroslawa Makuchowska (Miroslava Makuchovska).

Šį savaitgalį Lenkijos sostinėje rengiamas „Lygybės paradas“ mini 20 metų sukaktį nuo pirmojo tokio renginio.

Praeityje paradas nebuvo rengiamas kasmet. Pirmaisiais metais jį dukart uždraudė meras konservatorius, pabūgęs homoseksualumo skatinimo, o pernai jis buvo atšauktas dėl koronaviruso pandemijos.

Nuo pirmojo parado 2001 metais Lenkijos visuomenė tapo atviresnė gėjų teisių klausimu, veikiama narystės ES ir Vakarų šalių kultūrinės įtakos. Liberalių pažiūrų Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis (Rafalas Tšaskovskis) yra renginio globėjas ir turėtų prisijungti prie parado šeštadienį, kaip būdavo ankstesniais metais.

Pasak O. Kaczorek, prieš 20 metų LGBT atstovai buvo daug labiau linkę slėpti savo lytinę orientaciją ir nekalbėti apie tai, tačiau dabar visuomenė yra atviresnė.

„Dabar mes esame stipresni, garsesni ir labiau matomi, tačiau homofobiškos situacijos tebekelia pavojų“, – teigė O. Kaczorek. – Žmonės mus gali matyti.“

Šių metų paradas bus mažesnis nei 2019 metų renginys dėl vis dar galiojančių pandemijos apribojimų. Eitynių maršrutas bus trumpesnis, o tarp grupių turės būti išlaikytas atstumas.