Honkonge vėl vyksta demonstracijos

Protestai ir susirėmimai su policija pusiau autonominiame Kinijos finansų centre tęsiasi jau du mėnesius. Jie vyksta Honkongo gyventojams prieštaraujant planuojamam ekstradicijos į Kiniją įstatymui. Tai išsivystė į didesnį judėjimą, siekiant demokratinių reformų.

Honkongo ir Pekino valdžia šią savaitę pranešė besiimsiančios griežtesnių priemonių, įskaitant ir dešimčių protestuotojų suėmimo. Kinijos kariuomenė teigia esanti pasirengusi numalšinti „netoleruotinus“ neramumus, jei į ją bus kreiptasi.

Nepaisant to, protestuotojai nenusileidžia – jie rengiasi surengti daugybę demonstracijų ir eitynių šį savaitgalį ir kitą savaitę, dėl to įtampa auga toliau.

Šeštadienį tūkstančiai žmonių susirinko tankiai apgyvendinto Mongkoko rajono parke. Čia anksčiau būta susirėmimų tarp policijos ir demonstrantų, kurie klausėsi kalbų ir skandavo šūkius.

Nors iš pradžių policija aktyvistams uždraudė rengti eitynes šioje miesto dalyje, tačiau gavusi skundą leido jas surengti.

Sekmadienį planuojamos dar dvejos eitynės: vienos – Honkongo saloje, o kitos – Tseungkvano mieste. Pirmadienį bus surengtas masinis streikas ir demonstracijos septyniose vietose.

Atrodo, kad raginimas streikuoti susilaukia daugiau pritarimo nei anksčiau, ir vis daugiau organizacijų bei profesinių sąjungų žada prisijungti prie streikų.

Prie nepasitenkinimo kol kas atidėtu ekstradicijos įstatymu prisideda ir auganti nelygybė bei susirūpinimas, kad savitai miesto kalbai ir kultūrai gresia integracija su žemynine Kinija.

Pastarosiomis savaitėmis smurtas tarp policijos ir protestuotojų išaugo. Policija naudoja gumines kulkas ir ašarines kulkas. Be to, 45 protestuotojai atsidūrė ligoninėje po to, kai juos užpuolė chuliganai, palaikantys Kinijos valdžią.

Šią savaitę 44 žmonės buvo apkaltinti dalyvavimu riaušėse, o už tai jiems gresia 10 metų kalėjimo.

Honkongo administracijos vadovė Carrie Lam atsisakė visiškai atšaukti ekstradicijos įstatymą ir retai pasirodo viešumoje. Tuo metu Honkongo gyventojai reikalauja jos atsistatydinimo, tyrimo dėl policijos veiksmų, amnestijos suimtiesiems, visiško šio įstatymo atšaukimo ir teisės rinkti Honkongo vadovus.