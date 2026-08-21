Honkongas nuteisė Tiananmenio aktyvistus

69-erių Lee Cheuk-yanas ir 41-erių Chow Hang-tungas „neteisėtomis priemonėmis kurstė kitus asmenis organizuoti, planuoti, vykdyti ar dalyvauti veiksmuose, siekdami nuversti valstybės valdžią“, – sakoma žiniasklaidos parengtoje nuosprendžio santraukoje.
Trijų teisėjų kolegija pareiškė nustačiusi, kad abu kaltinamieji vykdė veiksmus, prilygusius Kinijos konstitucijoje įtvirtintos „pagrindinės sistemos nuvertimui ar kenkimui“. Jiems gresia didžiausia 10 metų laisvės atėmimo bausmė, o skyrimas numatomas vėlesnę datą.
Lee Cheuk-yanas ir Chow Hang-tungas 2021 m. pagal Pekino įvestą nacionalinio saugumo įstatymą buvo apkaltinti „ardomosios veiklos kurstymu“ ir nuo to laiko yra už grotų.
Pusiau autonominės buvusios kolonijos Honkongas ir Makau anksčiau buvo vienintelės vietos Kinijos teritorijoje, kuriose buvo leidžiama vykdyti viešas akcijas, skirtas atminti 1989 m. birželio 4 d. žuvusius žmones, kai valdžios institucijos pasiuntė karius ir tankus malšinti protestų Pekino Tiananmenio aikštėje ir aplink ją, kurių metu buvo raginama imtis politinių reformų.
Lee Cheuk-yanas ir Chow Hang-tungas buvo dabar jau nebeveikiančio aljanso „Hong Kong Alliance“ – grupės, kuri organizavo kasmetines akcijas miesto Viktorijos parke, lyderiai.
Tačiau vieši minėjimai buvo iš esmės uždrausti, kai Pekinas 2020 m. Honkonge įvedė nacionalinio saugumo įstatymą po ankstesniais metais vykusių didelių ir kartais smurtu pasižymėjusių prodemokratinių protestų.
Teisėjai nusprendė, kad „Hong Kong Alliance“ lyderiai savo raginimais „nutraukti vienos partijos diktatūrą“, kai Pekinas įvedė saugumo įstatymą, pažeidė Kinijos konstituciją, nors jų „neteisėtas“ aktyvizmas nebuvo smurtinis.
Lee Cheuk-yanas ir Chow Hang-tungas „norėjo, kad kiti žmonės prarastų pasitikėjimą“ Kinijos komunistų partija, siekdami pakenkti esamai politinei sistemai „kurstydami priešiškumą ir sukeldami susiskaldymą“, nurodė teismas.
Trečias kaltinamasis 74-erių buvęs įstatymų leidėjas Albertas Ho sausio mėnesį pripažino kaltę. Tai paprastai lemia švelnesnės bausmės skyrimą.
Lee Cheuk-yanas ir Chow Hang-tungas tyliai sėdėjo ant teisiamųjų suolo, kai teisėjai penktadienį skelbė nuosprendį. Jie anksčiau atmetė jiems pateiktus kaltinimus, teigdami, kad jų propaguotas „demokratinis perėjimas“ apima ir komunistų partijos vadovybę.
Šeima – „įsiutusi“
Teisėjas Alexas Lee sakė, kad teismas kitą savaitę tikisi išgirsti jų švelninančius argumentus.
Lee Cheuk-yano žmona, buvusi profsąjungų lyderė Elizabeth Tang Yin-ngor po nuosprendžio paskelbimo žurnalistams sakė, kad jaučiasi „įsiutusi, pikta (…) nes nemanau, jog jis yra kaltas“.
Chow Hang-tungo motina Medina Chow Lau Wah-chun pareiškė „viltį, kad aplinka taps sveikesnė, kad galės žydėti visų spalvų gėlės“.
Policijos nacionalinio saugumo departamento vyriausiasis inspektorius Steve‘as Li palankiai įvertino nuosprendį.
„Nenuginčijamas faktas, kad „Hong Kong Alliance“ daugelį metų sėjo neapykantos sėklas prieš Kinijos komunistų partiją ir centrinę vyriausybę Honkongo žmonių gretose“, – sakė jis.
Organizacijos lyderiai pasinaudojo žmogaus teisėmis „kaip skydu, kad surengtų didelio masto viešą renginį, skirtą pakurstyti emocijas“, – pridūrė jis.
Demokratiškai valdomas Taivanas, kurį Pekinas laiko savo teritorijos dalimi, paragino Kiniją „sustabdyti politinį persekiojimą“.
Aukščiausias Taipėjaus Kinijos politikos organas Žemyninės dalies reikalų taryba pranešime pasmerkė apkaltinamuosius nuosprendžius ir paragino valdžios institucijas „nedelsiant paleisti šioje byloje sulaikytus asmenis“.
„Šiurpinanti žinia“
Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pasmerkė „nuviliantį nuosprendį“.
Jis žymi „dar vieną niūrų sąmoningos vyriausybės kampanijos“ ištrinti Tiananmenio akcijų aktyvistų palikimą etapą, sakė „Amnesty International“ atstovas Fernando Cheungas.
Apkaltinamasis nuosprendis liudija, „kad viešas gedulo demonstravimas Honkonge tapo nusikaltimu“, pranešime teigė „Human Rights Watch“ Azijos skyriaus direktorė Elaine Pearson.
„Šia aktyvistai išryškino tai, kad Kinijos vyriausybė bijo savo pačios žiaurumų atsiminimų ir laiko atminimą grėsme nacionaliniam saugumui“, – pridūrė ji.
Chow Hang-tungas prieš penktadienį vykusį posėdį tinklaraščio įraše tvirtino, kad „teisingumas slypi žmonių širdyse, nereikia garbinti iš viršaus paskelbtų sprendimų, o vienas nuosprendis neturi didelės reikšmės“.
Ši byla buvo plačiai kritikuojama dėl to, nes ji iliustruoja saviraiškos laisvės eroziją šiame mieste.
Ji „siunčia galingą ir šiurpinančią žinią pilietinei visuomenei: bet kokia kritika valstybei ir jos politikai, nesvarbu, kaip taikiai ji būtų pareikšta, nebėra laukiama Honkonge“, – naujienų agentūrai AFP sakė Oksfordo Brukso universiteto teisės dėstytoja Urania Chiu.
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