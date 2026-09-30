Hegsethas ketina smarkiai sumažinti generolų ir admirolų skaičių

Oficialiai apie papildomą generolų ir admirolų skaičiaus sumažinimą jis turėtų paskelbti trečiadienį per kalbą kariams. Pentagonas patvirtino šiuos planus, kai apie juos, be kita ko, pranešė laikraštis „Wall Street Journal“, informuoja agentūra „Reuters“.
Departamento duomenimis, vietoj anksčiau numatytų 10 proc. dabar turėtų būti panaikinta 20 proc. atitinkamų pareigybių iš maždaug 800. Pareigybių mažinimas turėtų būti baigtas iki 2027 m. sausio 1 d.
Prezidentas Donaldas Trumpas ir P. Hegsethas nuo savo kadencijos pradžios atleido arba privertė atsistatydinti daugiau kaip dvi dešimtis karinių vadovų. Tarp jų yra aukščiausio rango kariuomenės karininkas generolas Randy‘is George'as, kuris balandį buvo atšauktas iš pareigų. Be to, jie atleido vieninteles dvi keturių žvaigždučių laipsnį turėjusias karininkes ir neproporcingai daug kitų aukšto rango karininkių.
P. Hegsethas savo planus pristatys JAV jūrų pėstininkų bazėje Kvantike Virdžinijos valstijoje. Čia jis antrą kartą iš eilės pasakys kalbą.
Prieš metus sakytoje kalboje P. Hegsethas pareiškė, kad „woke“ kultūra baigta, ir paskelbė naujus reikalavimus kariams, tarp jų – lyčiai neutralius arba pagal vyrų standartus orientuotus fizinio pasirengimo reikalavimus.
Kai P. Hegsethas pirmą kartą paskelbė apie planus mažinti aukščiausių karinių pareigybių skaičių, jis tai grindė siekiu panaikinti dubliuojančias struktūras, optimizuoti vadovavimą ir padaryti jį efektyvesnį.
Generolų pareigybių skaičių nustato įstatymai. Tačiau laisvos vietos gali likti neužpildytos, jei Kongresui nepateikiami kandidatai į šias pareigas.
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