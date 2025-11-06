„Hamas“ perdavė dar vieno įkaito kūną

Įkaito karstas buvo perduotas Izraelio kariuomenei ir vidaus saugumo tarnybai ir „bus priimtas su karine ceremonija“ prieš išsiunčiant jį į nacionalinį teismo medicinos centrą identifikavimui, sakoma premjero biuro pranešime.
„Pastangos grąžinti įkaitus tęsiasi ir nesiliaus, kol bus grąžintas paskutinis įkaitas“, – priduriama jame.
Vėliau bendrame pareiškime kariuomenė ir saugumo tarnyba „Shin Bet“ patvirtino, kad palaikai „kirto Izraelio valstybės sieną“, o kariuomenė paragino visuomenę laukti oficialaus žuvusiojo tapatybės patvirtinimo.
Praėjusį mėnesį pradėjus galioti paliauboms, islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų, paimtų per 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, dėl kurio prasidėjo karas.
Mainais už tai Izraelis paleido šimtus savo sulaikytų palestiniečių kalinių.
Iš 28 žuvusių įkaitų, kuriuos „Hamas“ sutiko perduoti pagal susitarimą, iki šiol grąžino 21–19 izraeliečių, vieną Tailando pilietį ir vieną Nepalo pilietį, neskaitant naujausių palaikų.
Izraelis sutiko grąžinti penkiolikos palestiniečių palaikus už kiekvieną gautą žuvusį įkaitą.
Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinimu grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis jų palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.
