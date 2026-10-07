Graikijoje besilankantis Rubio ragina neleisti nykti Vakarų civilizacijai

Karas Irane ir karas Ukrainoje apnuogino energijos tiekimo grandinių pažeidžiamumą, o Graikija siekia tapti svarbiausiu gamtinių dujų transportavimo mazgu pietryčių Europoje.
Antradienį iš Islandijos atvykęs M. Rubio susitiks su Graikijos lyderiais, tarp jų – ministru pirmininku Kiriaku Micotakiu ir užsienio reikalų ministru Giorgu Gerapetričiu.
„Graikija yra labai svarbi JAV sąjungininkė“, – prieš vizitą žurnalistams sakė M. Rubio.
„Tai vieta, kurioje turime ne tik karinį buvimą, bet ir stiprius ekonominius ryšius“, – teigė jis.
Vasarį Atėnuose buvo pasirašytos nuomos sutartys, pagal kurias JAV energetikos milžinės „Chevron“ vadovaujamam konsorciumui suteiktos išimtinės teisės žvalgyti ir eksploatuoti angliavandenilius jūrų zonose į pietus nuo Peloponeso ir Kretos.
Balandį pasirašytas dar vienas susitarimas su „ExxonMobil“ vadovaujamu konsorciumu dėl žvalgomųjų gręžimų šiaurės vakarų Jonijos jūroje, kuriuos numatyta pradėti 2027 metais.
Ilgametė JAV ginkluotės pirkėja Graikija taip pat įsigis 20 karo lėktuvų F-35, o pilotų mokymai, Graikijos ministro pirmininko teigimu, prasidės 2027-aisiais.
Pagrindinis M. Rubio vizito akcentas bus jo kalba nuo Pnikso – šalia Akropolio esančios kalvos, ant kurios rinkosi senovės Atėnų demokratijos parlamentinė asamblėja.
„Valstybės sekretorius M. Rubio pasakys kalbą Vakarų civilizacijos gimtinėje, kur paragins tiek amerikiečius, tiek europiečius susivienyti dideliam Vakarų dvasios atgimimui – paveldui, besidriekiančiam nuo Atėnų ir Romos iki krikščionijos ir JAV Respublikos įkūrimo“, – žurnalistams sakė valstybės sekretoriaus padėjėjas viešiesiems reikalams Dylanas Johnsonas.
Interesų konfliktai
„Jis perspės, kad per didelė mūsų civilizacijos dalis pamiršo šias esmines savybes, ir paragins mūsų sąjungininkus visuose Vakaruose kartu su JAV atmesti smukimą, ginti mūsų bendrą paveldą ir drauge pasitikti naują didžiųjų galybių konkurencijos erą“, – sakė D. Johnsonas.
Vasarį M. Rubio ragino Europą prisidėti prie JAV, kad „atgrasytų civilizacijos trynimo jėgas, kurios šiandien kelia grėsmę tiek JAV, tiek Europai“.
Savo kalboje pasaulio lyderiams Miuncheno saugumo konferencijoje jis sukritikavo masinę migraciją į Vakarus ir tai, ką pavadino jų deindustrializacija.
Graikijos pareigūnai pranešė, kad antradienį Atėnų centre susirinko daugiau kaip 2 tūkst. demonstrantų, protestuojančių prieš M. Rubio vizitą.
Sintagmos aikštė pačioje Graikijos sostinės širdyje buvo uždaryta eismui, o saugumui sustiprinti sutelktos didelės policijos pajėgos, pastebėjo AFP fotografai.
Vizitą aptemdė žiniasklaidos pranešimai apie galimus interesų konfliktus, susijusius su JAV ambasadore Graikijoje Kimberly Guilfoyle – buvusia Donaldo Trumpo jaunesniojo sužadėtine ir Kalifornijos gubernatoriaus Gavino Newsomo buvusia žmona.
Kongresmenas Gregory Meeksas laiške M. Rubio prašė paaiškinti leidinio „The Wall Street Journal“ pranešimą, kuriame teigiama, kad K. Guilfoyle buvo pareiškusi, jog JAV gali sukelti „politinių pokyčių“ Europos šalyse.
Vėliau M. Rubio vizitą po Europą užbaigs trumpu sustojimu Lisabonoje.
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