 GPS trikdžių Latvijos oro erdvėje padaugėjo daugiau nei pusantro karto

GPS trikdžių Latvijos oro erdvėje padaugėjo daugiau nei pusantro karto

2026-01-20 13:49
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Latvijos oro erdvėje per praėjusius metus užfiksuoti 1276 pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos (GPS) trikdžių atvejai – 55,6 proc. daugiau nei 2024-aisiais, pranešė valstybinė oro erdvės kontrolės ir oro navigacijos paslaugų įmonė „Latvijas gaisa satiksme“ (LGS).

GPS trikdžių Latvijos oro erdvėje padaugėjo daugiau nei pusantro karto
GPS trikdžių Latvijos oro erdvėje padaugėjo daugiau nei pusantro karto / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vien tik paskutinį praėjusių metų mėnesį užfiksuoti 48 GPS trikdžių atvejai, o užpernai gruodį jų būta gerokai daugiau – 292.

Per visus 2024 metus buvo užfiksuota 820 GPS trikdžių atvejų, 2023-iaisiais – 342, tuo tarpu 2022 metais – tik 26.

Pasak LGS, trikdžiai prasidėjo tuo metu, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ir veikiausiai yra su tuo susiję.

Civilinės aviacijos agentūra (CAA) naujienų teigė nagrinėjanti ir analizuojanti pranešimus apie GPS signalo trikdžius Latvijos oro erdvėje. Nors šie trikdžiai daro įtaką įprastiems civilinės aviacijos procesams, jie nekelia grėsmės į Latviją ir iš jos skrendančių orlaivių saugumui.

CAA pažymėjo, kad skrydžių saugumui užtikrinti naudojamos kelios sistemos, todėl GPS trikdžiai neturi įtakos skrydžių saugumui. Visi GPS signalo trikdžių atvejai yra centralizuotai registruojami ir analizuojami Europos aviacijos saugos agentūros.

Šiame straipsnyje:
Latvija
GPS trikdžiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų