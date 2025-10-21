 Gimstamumas Italijoje sumažėjo iki rekordinių žemumų

2025-10-21 15:38
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Gimimų skaičius Italijoje pernai toliau mažėjo –  gimstamumo rodiklis vidutiniškai siekė tik 1,18 vaiko, tenkančio vienai moteriai.

Gimstamumas Italijoje sumažėjo iki rekordinių žemumų / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Tai istorinės žemumos, antradienį pranešė Nacionalinė statistikos tarnyba. Remiantis dabartiniais skaičiais, neigiama tendencija tęsiasi ir šias metais.

Pernai Italijoje pasaulio šviesą išvydo 369 tūkst. 944 kūdikiai. Tai yra 2,6 proc. mažiau nei 2023 m. 2008-aisiais šalyje, anksčiau garsėjusioje savo meile vaikams, buvo registruota daugiau kaip 576 tūkst. gimimų.

Kaip ir daugelyje Europos šalių, Italijoje mažėjant gimstamumui, kartu didėja senjorų dalis. Remiantis antradienį paskelbta statistika, sausio 1 d. 24,7 proc. italų buvo vyresni nei 65  metų amžiaus. Metais anksčiau šis rodiklis buvo 24,3 proc. Daugiau kaip 2,4 mln. italų yra vyresni nei 85-erių.

Gyventojų amžėjimas ir to padariniai ekonomikai bei socialinei sistemai kelia didelių iššūkių Italijai. Vyriausybės vadovė Giorgia Meloni „visišku prioritetu“ pavadino gimstamumo didinimą.

