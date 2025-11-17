 „Fitch“ pakėlė Graikijos reitingą iki BBB

„Fitch“ pakėlė Graikijos reitingą iki BBB

2025-11-17 13:01
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ padidino Graikijos ilgalaikio skolinimosi patikimumo įvertį nuo BBB- iki BBB, akcentuodama aktyvų valstybės skolos mažėjimą.

„Fitch“ pakėlė Graikijos reitingą iki BBB
„Fitch“ pakėlė Graikijos reitingą iki BBB / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Agentūra tikisi, kad Graikijos skolos ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis toliau mažės ir šiais metais pasieks 145 proc., palyginti su 209 proc. piku 2020-aisiais. Tai būtų didžiausias šio santykio kritimas nuo koronaviruso pandemijos laikų tarp visų „Fitch“ reitinguojamų šalių.

Ekspertai prognozuoja, kad iki 2030 metų santykis priartės prie 120 procentų.

Graikijos biudžeto perviršis 2025-aisiais gali siekti 1 proc. BVP, palyginti su 1,4 proc. deficitu 2023 metais.

Anot „Fitch“, kitąmet Graikijos biudžetas veikiausiai taip pat bus perteklinis, nepaisant kai kurių mokesčių sumažinimų.

Graikijos ekonomika nuo 2023-iųjų auga vidutiniškai maždaug 2 proc. kasmet – sparčiau nei vidutiniškai euro zonos.  „Fitch“ prognozuoja, kad tokia augimo sparta tęsis bent iki 2027-ųjų, skatinama solidžios vidaus paklausos.

Šiame straipsnyje:
graikijos skolinimosi reitingas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų