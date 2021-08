Finansų pasaulyje – persidirbusių karjeristų maištas

105 darbo valandos per savaitę, penkios – miego: ne per parą, taip pat per savaitę. Problemos su sveikata, trumpalaikiai asmeniniai ryšiai ir rizika priimti netinkamą darbinį sprendimą. Būsimosios Volstrito žvaigždės nenori susitaikyti su čia įprastomis darbo sąlygomis ir reikalauja keisti požiūrį į juos.

Keturios paros darbo

Kai prieš kelis mėnesius grupė jaunų "Goldman Sachs" investicinės bankininkystės darbuotojų paskelbė prezentaciją apie savo darbo sąlygas, ji vėl suvirpino finansų pasaulį. Pranešimas greitai pasklido internete ir atkreipė dėmesį į situaciją, kurioje atsiduria visi, kas nori karjeros Volstrite ar bet kuriame kitame iš didžiųjų pasaulio bankų.

Pranešimas buvo paremtas apklausa, kurios dalyviai teigė dirbantys vidutiniškai 105 valandas per savaitę. Paklausti, ar yra patenkinti "Goldman Sachs" kaip darbdaviu, skalėje nuo vieno iki dešimties jie žymėjo dvejetą.

Respondentai skundėsi tiek fizinės, tiek psichinės sveikatos problemomis. "Nemaniau, kad dirbsiu nuo 9 val. ryto iki 5 val. popiet. Kad darbo diena nuolat prasidės 5 val. ryto – taip pat", – iškalbingą vieno respondento citatą pateikė pranešimo autoriai.

35 proc. apklausos dalyvių, paprašyti įvertinti tikimybę, kad, nepasikeitus darbo sąlygoms, liktų dirbti kompanijoje, rinkosi pesimistinį atsakymą.

Žinia nuo nusivylusių "Goldman Sachs" bankininkų atgaivino diskusiją apie nepakeliamas darbo investiciniuose bankuose sąlygas. Atrodė, kad po daugybės skandalų, po visą pasaulį nuvilnijusios žinios 2013-aisiais, kai "Bank of America Merrill Lynch" stažuotojas Mortzas Erhardtas, dirbęs 72 valandas be miego, mirė nuo išsekimo ir pervargimo, finansų sektoriuje situacija bus pagerėjusi. Deja.

100 valandų per savaitę – tiek iš pradedančių darbuotojų ar stažuotojų tikimasi ir Frankfurte įsikūrusiuose bankuose.

Vokietijos žiniasklaidai atviraujantys šio finansų didmiesčio darbuotojai su siaubu prisimena savo karjeros pradžią. "Magiška riba buvo 23.30 val., tuomet niekas nebepriekaištavo, kad išeini iš darbo", – laikraščiui "FAZ" pasakojo vienas sėkmingą karjerą finansų srityje padaręs vyras. Jam teko dirbti ir iki 4 val. ryto, ir savaitgaliais. Jis, kaip ir visi kiti kolegos, kentėjo dėl beprotiško tempo ir baimės, kad milžiniškas užduočių sąrašas bet kurią akimirką gali pasipildyti nauju įrašu.

Laikas ir pinigai

Žinoma, tie, kas svajoja apie karjerą banke, puikiai žino tokias perspektyvas. 100 proc. atsidavimas įmonei – investicinės bankininkystės kultūros dalis, sako socialinės psichologijos profesorius iš Frankfurto Rolfas van Dickas. Didžiausių pasaulio bankų atstovai spaudai vengia aptarti su žiniasklaida apie darbuotojų darbo laiką, o pačius darbuotojus nuo viešų skundų varžo konfidencialumo sutartis.

Tiesa, nuo skundų darbuotojus gali sulaikyti ir kitoje pusėje esančios gėrybės: statusas, prestižas, atlyginimas. Pastarasis, beje, kaip neseniai buvo paskelbta, jau prasideda nuo 100 tūkst. JAV dolerių per metus. Būtent tokią sumą pradedantiems specialistams nusprendė mokėti ir "Goldman Sachs". Antraisiais darbo metais atlygis turėtų išaugti iki 125 tūkst. dolerių. Apie algų jaunesniesiems analitikams didinimą paskelbė ir "Morgan Stanley", "Citigroup", iki šiol jiems mokėdavę 85 tūkst. dolerių per metus. Tiesa, patys geriausieji be minėto atlyginimo gauna ir premijų – pasak organizacijos "Wall Street Prep", kartais jos beveik prilygsta antrai metinei algai.

Žinoma, palyginti su klasikiniu Volstrito vyrukų įvaizdžiu, šiandien finansų pasaulyje pučia šiek tiek kiti vėjai nei, tarkime, XX a. pabaigoje. Investicinės kompanijos ir bankai skelbiasi palaiką kovos su klimato kaita susijusius sprendimus ir socialinius klausimus, laikosi gero įmonių valdymo principų. Dabar vyksta konkurencija būti socialiausiu ir ekologiškiausiu banku, naudoti ekologiškiausias medžiagas arba riboti komandiruočių skaičių.

Paskelbus minėtos apklausos rezultatus, "Goldman Sachs" pranešė gerinsiantis darbo sąlygas. Pavyzdžiui, bus siekiama, kad visi laikytųsi vadinamosios šeštadienio taisyklės, t.y. kad žemesnio rango banko darbuotojai nuo penktadienio 21 val. ir visą šeštadienį nebeturėtų dirbti. Išimtys – išskirtiniai atvejai. Be to, remdamasi į banko valdybos pirmininką Davisą Solomoną, žiniasklaida skelbė, kad darbo krūvis būtų mažinamas samdant papildomų darbuotojų arba automatizuojant darbo procesą. Apie panašius ketinimus skelbia ir "JPMorgan".

Pažvelgę į naktinėjančio darbuotojo kompiuterio ekraną, išvystume ne tik skaičiukus, bet ir kačiukų.

Nuo skaičiukų iki kačiukų

Vis dėlto naujieji vėjai patenka toli gražu ne į visus aukštus. "Stažuotojai turi būti pasirengę atlikti kvailus darbus", – žurnalistams pasakojo Laurentu viešai prisistatęs jaunasis finansininkas, neseniai atlikęs praktiką. Tokias kvailas užduotis kaip įmonės logotipų paieška "PowerPoint" pristatymams.

Labiausiai vargina nenuspėjama darbo dienos eiga ir jos trukmė. Paprastai Laurentas namo grįždavo 2–3 val. nakties, nauja darbo diena prasidėdavo 9 val. Laisvi savaitgaliai? Retai. Dažniausiai tekdavo aukoti sekmadienius, naktis. Viena priežastis – gaunamas užduotis reikėdavo atlikti per labai mažai laiko. Tačiau neretai laikas gaištas diskutuojant, anot Laurento, dėl kokių beprasmių, su finansais nieko bendra neturinčių dalykų, kaip kad dilemos, ką dėti išnašoje – kablelį ar kabliataškį.

Išgyventi dirbant tokiu tempu galima tik likusį paros laiką skiriant poilsiui, sveikatos gerinimo užsiėmimams, atsisakant alkoholio ir sveikai maitinantis.

Kitas jaunas finansų sektoriaus darbuotojas, Andreas, prieš keletą metų dirbęs viename Europos banke Frankfurte, sako visiškai plaukęs pasroviui. Karjerą jis pradėjo dirbdamas analitiku banko būstinėje užsienyje. Ten jis dirbdavo vidutiniškai nuo 9 val. ryto iki vidurnakčio, savaitgaliai būdavo laisvi. Jo kolegos Frankfurte dirbdavo ir iki 4 val. ryto, ir savaitgaliais.

Naujas Andreas karjeros etapas prasidėjo Londone. Per kelis darbo mėnesius jis turėjo tik dešimt laisvų dienų, įskaitant savaitgalius. "Būni laimingas, kai gali miegoti pusvalandžiu ilgiau", – pasakojo vyras, prisimindamas, kad per savaitę miegodavo tik kokias penkias valandas. Ne, dėl to jis nenutraukė karjeros, nes yra ambicingas kaip ir visi kiti šios srities atstovai.

Tokia darbotvarkė vargina tiek emociškai, tiek fiziškai, o miego trūkumas galiausiai ima kenkti kasdieniams sprendimams, pastebi R.van Dickas. Ką kalbėti apie ilgesnius santykius ir perspektyvą sukurti šeimą.

Kad ir kaip absurdiškai skambėtų, tačiau ilgos darbo valandos ne tokios produktyvios, kokios gali pasirodyti. Viena vertus, finansų investicijų srityje darbų šaltinis niekada neišsenka. Tačiau, pažvelgę į naktinėjančio darbuotojo kompiuterio ekraną, išvystume ne tik skaičiukus, bet ir kačiukų. Net ir labai aukštus postus užimančių finansininkų ekranuose. Jei pirmas baigsi darbą, atrodysi iškritęs iš konteksto, liksi nesuprastas.

Po vidurnakčio – jokio darbo

Jane Fraser, nuo vasario vadovaujanti "Citigroup", paskatino personalą nusistatyti sveikas ribas, nes pandemijos laikotarpiu, kai dirbama iš namų, darbo ir poilsio laikas dar labiau susiliejo. Ji paragino darbuotojus nerengti darbinių pokalbių nedarbo metu ir pagal paskirtį išnaudoti laisvalaikį.

Nedidelis Kalifornijos investicijų bankas "Houlihan Lokey" nusprendė padovanoti savo darbuotojams kelionę: šie turėjo išsirinkti iš pasiūlytų pasyvių ar aktyvių atostogų variantų. Be to, čia įvestos naujos darbo taisyklės: be specialaus leidimo analitikai nebegali dirbti po vidurnakčio, o darbo grupės turi susitarti dėl vienos laisvos dienos per savaitę.

Investicinio banko "Jefferies" darbuotojai taip pat neseniai gavo dovanų – galimybę pasirinkti: "Peloton" treniruoklis, išmanusis treniruočių veidrodis arba "iPad" ar kitų "Apple" produktų paketas. "Credit Suisse" savo darbuotojams paskelbė vienkartinę 20 tūkst. dolerių gyvenimo būdo premiją.