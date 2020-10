„Facebook“ uždraus skelbti Holokaustą neigiantį ir jo faktus iškreipiantį turinį

Naują politiką pristatė bendrovės generalinis direktorius Markas Zuckerbergas, „Facebook“ nusprendus imtis papildomų veiksmų prieš sąmokslo teorijų ir dezinformacijos skleidimą prieš JAV prezidento rinkimus, vyksiančius po trijų savaičių.

Toks sprendimas priimtas Holokaustą išgyvenusiems žmonėms visame pasaulyje per šią vasarą prasidėjusią kampaniją raginant M. Zuckerbergą šalinti Holokausto neigėjų žinutes socialiniame tinkle.

Organizacijos „Žydų materialinių ieškinių Vokietijai konferencija“ (Conference on Jewish Material Claims Against Germany, CJMCAG) koordinuojama kampanija #NoDenyingIt per pačią platformą viešina gyvų išlikusių žmonių kreipimusis į M. Zuckerbergą. Kartą per dieną skelbiamuose vaizdo įrašuose jie ragina „Facebook“ vadovą kaip neapykantą kurstančią kalbą šalinti Holokausto neigėjų grupes, puslapius ir žinutes.

Kampanija vyksta besitęsiant kitų bendrovių reklamos boikotui, kuriuo „Facebook“ skatinamas sugriežtinti savo požiūrį į įvairių rūšių neapykantą kurstančią kalbą bei ekstremizmą visame pasaulyje.

„Facebook“ pirmadienį pareiškė, kad naująją politiką „palaiko gerai dokumentuotas antisemitizmo augimas visame pasaulyje ir nerimą keliantis nežinojimo apie Holokaustą lygis, ypač tarp jaunimo“. Remiantis apklausomis, kai kurie jaunesni amerikiečiai mano, kad Holokaustas yra mitas arba yra išpūstas.

Po 2017 metais Virdžinijoje įvykusio mitingo, per kurį užpuolikas, laikęs save baltųjų viršenybės šalininku, automobiliu rėžėsi į kontrprotestuotojų minią, technologijų bendrovės ėmė žadėti ryžtingiau kovoti su paskyromis, raginančiomis griebtis smurto ir kurstančiomis neapykantą. Vis tik „Facebook“ ir kitos socialinių tinklų bendrovės lėčiau reaguoja į melagingą informaciją skleidžiančias, bet tiesioginio smurto pavojaus nekeliančias žinutes.

Pirmadienį paskelbtame įraše savo tinklaraštyje M. Zuckerbergas pareiškė, kad naująja politika nustatoma „teisinga pusiausvyra“ nubrėžiant ribas tarp to, kas yra ir kas nėra priimtina kalba.

„Grūmiausi su įtampa tarp laisvos saviraiškos gynimo ir žalos, daromos menkinant ar neigiant Holokausto siaubą, – parašė jis. – Mano nuomonė, kaip ir mūsų platesnė politika dėl neapykantą kurstančios kalbos, pasikeitė, kai pamačiau duomenis, rodančius augantį antisemitinį smurtą.“

M. Zuckerbergas 2018 metais išprovokavo Niujorke įsikūrusios CJMCAG ir kitų organizacijų įtūžį, pareiškęs technologijų portalui „Recode“, kad „Facebook“ žinutės, kuriose neigiamas nacių įvykdytas 6 mln. žydų išžudymas, nebūtinai bus šalinamos.

Jis tada sakė nemanąs, kad Holokausto neigėjai „tyčia“ laikosi klaidingos nuomonės ir pabrėžė, jog net įžeidžiantis turinys turėtų būti apsaugotas, jeigu jo autoriai neragina griebtis smurto ar daryti žalą kitiems.

Kilus pasipiktinimui, M. Zuckerbergas, kuris pats yra žydas, patikslino, kad nors asmeniškai laikosi nuomonės, jog „Holokausto neigimas yra labai įžeidžiantis“, „geriausias būdas kovoti su įžeidžiančia bloga kalba yra gera kalba“.

Tuo metu JAV Antidefamacijos lyga (ADL) pirmadienį pareiškė jaučianti palengvėjimą dėl pasikeitusios politikos, bet sukritikavo „Facebook“ dėl beveik dešimtmetį trukusio delsimo atsižvelgti į šios Niujorke įsikūrusios organizacijos raginimus kovoti su Holokausto neigimu.

ADL pernai užfiksavo Jungtinėse Valstijose daugiau antisemitinių incidentų per pastaruosius keturis dešimtmečius. Organizacija yra sakiusi, kad teberanda feisbuke Holokausto neigėjų grupių, daugelis kurių yra uždaros, o kai kurios – slaptos.

„Nors „Facebook“ nuo to laiko atliko daug teigiamų pokyčių savo politikoje, ji ir toliau atkakliai laikėsi šios pasipiktinimą keliančios platformos politikos, net iškilus neginčijamai antisemitizmo ir antisemitinio smurto augimo grėsmei visame pasaulyje“, – tinklaraštyje parašė ADL direktorius Jonathanas Greenblattas.

CJMCAG pirmadienį pasveikino pasikeitusį M. Zuckerbergo požiūrį ir bendrovės sprendimą imtis veiksmų po dalijimosi Holokaustą išgyvenusių žmonių pasakojimais kampanijos.

„Tai labai svarbus pareiškimas ir tai yra pirmasis žingsnis siekiant užtikrinti, kad neskatinamas toks antisemitizmas“, – pabrėžė organizacijos vykdomasis viceprezidentas Gregas Schneideris.

CJMCAG sekmadienį paskelbė 75-ąjį vaizdo įrašą, kuriame vienas Holokaustą išgyvenęs vyras kreipiasi tiesiai į M. Zuckerbergą. Įraše 1937 metais Austrijoje gimęs amerikietis Fredas Kurzas pasakoja, kaip neteko abiejų savo tėvų, išvežtų į koncentracijos stovyklas.

M. Zuckerbergas niekada nebuvo tiesiogiai susitikęs su šios organizacijos atstovais, tačiau G. Schneideris pareiškė manąs, jog Holokaustą išgyvenusių žmonių balsai ir jų „moralinis autoritetas“ turėjo įtakos pakeitimams bendrovėje.

„Tiesą sakant, šiek tiek nustebau, kad tai užtruko 75 dienas, bet džiaugiuosi, kad tai įvyko“, – sakė jis.

„Facebook“ pirmadienį pranešė, kad nedelsdama pradės šalinti Holokausto neigėjų turinį iš savo platformos ir jai taip pat priklausančio socialinio tinklo „Instagram“. Tačiau bendrovė perspėjo, kad šis procesas gali užtrukti, nes iš pradžių reikia apmokyti darbuotojus ir algoritmus, kad būtų įmanoma taikyti naują politiką pasauliniu mastu.

Dar kelios grupės, raginusios „Facebook“ sugriežtinti savo poziciją dėl Holokausto neigimo, bendrovės pirmadienį paskelbtą sprendimą pavadino svarbiu žingsniu.

„Facebook“ demonstruoja, kad pripažįsta Holokausto neigimą tuo, kas tai yra iš tikrųjų – antisemitizmo forma ir neapykantą kurstančia kalba“, – Pasaulio žydų kongreso išplatintame pareiškime pažymėjo jo prezidentas Ronaldas Lauderis.

Tuo metu Izraelio nacionalinis Holokausto memorialas „Yad Vashem“ pareiškė palaikantis naują „Facebook“ iniciatyvą nukreipti savo vartotojus į „patikimą ir faktais pagrįstą“ informaciją apie Holokaustą skelbiančius šaltinius, tokius kaip memorialo svetainė.