2025-10-02 06:47
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Neformaliame ES viršūnių susitikime Kopenhagoje, pasak Europos Vadovų Tarybos pirmininko António Costos, sulaukta plačios paramos planuojamai dronų sienai ir kitoms priemonėms Rytų flangui apsaugoti.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas: ES viršūnių susitikime sulaukta plataus pritarimo dronų sienai / Scanpix nuotr.

Europos Komisija dabar per dvi savaites paregs konkretų tvarkaraštį dėl planuojamų gynybos priemonių iki 2030 m., sakė A. Costa. Tada per kitą ES lyderių susitikimą po trijų savaičių Briuselyje, anot jo, bus metas priimti sprendimus.

Dėl daug efektyvesnio dronų atrėmimo ES rytiniame flange dirbama jau kelis  mėnesius. Kaip tai reikalinga, anot planuotųjų, pastarąjį kartą parodė masinis rusų dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę prieš tris savaites. Kaip dar vienas to įrodymas minimi įvykiai Danijoje, kur iki šiol neidentifikuoti dronai pastaruoju metu paralyžiavo oro uostų darbą.

ES gynybos planai paremti praėjusį kovą vykusio ES viršūnių susitikimo sprendimu. Tada ES lyderiai bendrai sutarė per ateinančius penkerius  metus smarkiai padidintu Europos gynybinį pasirengimą. Finansiškai tam bus sudarytos galimybės, be kita ko, gynybos išlaidoms netaikant griežtų ES skolos taisyklių. Be to, jau sutarta suteikti palankias ES gynybos paskolas 150 mlrd. eurų sumai.

