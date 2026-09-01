Europos tekstilės federacija siekia, kad būtų apmokestintas greitosios mados importas

Tokį prašymą federacija „Euratex“ pateikė po to, kai liepos mėnesį ES įvedė trijų eurų muitą į Sąjungą įvežamoms pigiosioms siuntoms, tokį savo sprendimą aiškindama tuo, kad šios siuntos sudaro finansinę naštą muitinėms.
Taip pat reikia paminėti, kad šio prašymo išvakarėse Honkongo akcijų rinkoje įvyko nelabai sėkmingas Kinijos „ultragreitosios mados“ milžinės „Shein“, kurios veiklai smogė naujasis ES mokestis bei panašios ribojančios priemonės Jungtinėse Valstijose – dviejose pagrindinėse jos rinkose – debiutas.
Be to, mokestį už „ultragreitosios mados“ drabužius, ilgainiui pasieksiantį beveik 20 eurų už vieną prekę, antradienį pradėjo taikyti ir Prancūzija.
Federacijos „Euratex“ prezidentas Mario Jorge Machado Paryžiuje vykusioje pramonės konferencijoje palankiai įvertino ES įvestą mokestį, tačiau pažymėjo, kad „negalime tuo apsiriboti“.
Grupė savo pareiškime teigė, kad 10 eurų „aptarnavimo mokestis“ turėtų suteikti muitinės institucijoms „išteklių, reikalingų nesaugioms ir reikalavimų neatitinkančioms prekėms aptikti“.
Be to, ji įspėjo, kad nereikėtų leisti atsirasti mokesčio spragoms, pavyzdžiui, didmeniniam importui ar importui iš Europos sandėlių, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos Europos pramonei, kurią sudaro apie 200 tūkst. įmonių su 1,3 milijono darbuotojų.
Kinija yra įspėjusi, kad gali imtis atsakomųjų priemonių, jei tokie mokesčiai bus įvesti.
Iki 2025 m. pabaigos bendrovės „Shein“ klientų skaičius Europoje išaugo iki vidutiniškai 156 mln. vartotojų per mėnesį, todėl ji tapo viena iš didžiausių elektroninės prekybos platformų žemyne, nusileisdama tik kompanijai „AliExpress“ ir JAV milžinei „Amazon“, kurios turėjo atitinkamai 193 mln. ir apie 180 mln. vartotojų.
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