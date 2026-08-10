Estijos valdančioji koalicija prarado daugumą parlamente

Kalevas Stoicescu iš „Eesti 200“ ir Meelis Kiili iš Reformų partijos atskirai pranešė paliekantys savo partijas. K. Stoicescu apie tai paskelbė socialiniuose tinkluose sekmadienio vakarą, o M. Kiili – pirmadienio rytą.
„Nusprendžiau palikti Estijos reformų partiją ir tęsti darbą Rygikoge kaip nepriklausomas narys. Šis sprendimas nebuvo priimtas spontaniškai. Prie tokios išvados priėjau per ilgą laiką, pirmiausia todėl, kad mano supratimas apie Estijos krašto apsaugą, saugumą ir ilgalaikę jų plėtrą vis labiau skyrėsi nuo partijos politinių pasirinkimų“, – socialiniuose tinkluose rašė M. Kiili.
K. Stoicescu socialiniuose tinkluose pranešė sekmadienį informavęs Kristiną Kallas (Kristiną Kalas) ir „Eesti 200“ frakciją parlamente apie pasitraukimą iš partijos.
„Tai padaryta. Sprendimas brendo ilgai, – rašė K. Stoicescu. – Iš partijos valdybos pasitraukiau dar 2024 metais. Nedalyvausiu 2025 metais vyksiančiuose vietos savivaldos rinkimuose. Ilgai svarsčiau, ar apskritai likti politikoje.“
K. Stoicescu taip pat užsiminė, kad jau sulaukė pasiūlymų prisijungti prie kitų partijų, tačiau sprendimo dar nepriėmė.
„Noriu toliau prisidėti prie Estijos ateities, ypač gynybos, saugumo ir užsienio politikos srityse“, – sakė K. Stoicescu.
M. Kiili pasitraukus iš Reformų partijos ir jos frakcijos, o K. Stoicescu dieną prieš tai pranešus apie išėjimą iš „Eesti 200“, valdančioji koalicija parlamente dabar turi 50 narių, taip faktiškai tapdama mažumos vyriausybe.
Kiti Rygikogo rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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