Estijos naujų lengvųjų automobilių rinka susitraukė beveik perpus

Vien tik paskutinį praėjusių metų mėnesį rinkos metinis kritimas siekė net 66,9 proc. – įsigyti 1183 automobiliai.
„2025-ieji Estijos automobilių rinkoje įsimins kaip precedento neturinčio nuosmukio metai, kurio pagrindinė priežastis buvo registracijos mokesčio įvedimas tiek naujiems, tiek ir naudotiems automobiliams. Be to, tam įtakos turėjo bendras vartotojų pasitikėjimo kritimas“, – pranešime cituojamas AMTEL vadovas Meelis Telliskivis.
Daugiausiai pernai parduota hibridinių automobilių (apytikriai du trečdaliai visų), o vien tik elektra varomų dalis rinkoje padidėjo iki 6,6 proc. nuo 5,2 proc. užpernai.
Populiariausios automobilių markės 2025-aisiais buvo „Toyota“, „Škoda“ ir „Renault“, o modeliai – „Toyota Corolla“, „Škoda Octavia“ ir „Toyota RAV4“.
2024-aisiais Estijos naujų lengvųjų automobilių rinka augo 11,2 procento.
