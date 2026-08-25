Estijos ir Rusijos piliečiui už bendradarbiavimą su Rusijos GRU skirta keturių metų kalėjimo bausmė

Harju apygardos teismas antradienį vyrą pripažino kaltu dėl bendradarbiavimo su Rusijos žvalgyba vykdant prieš Estiją nukreiptą veiklą. Ikiteisminį tyrimą atliko Estijos vidaus saugumo tarnyba, o procesui vadovavo Valstybinė prokuratūra.
Valstybinės prokuratūros duomenimis, gyvendamas Rusijoje N. Kuzminas ne vėliau kaip 2024 m. užmezgė ryšius su Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios valdybos (GRU) pareigūnu. Veikdamas GRU naudai, N. Kuzminas rinko informaciją apie karinius ir civilinius objektus rytiniame Estijos pasienio mieste Narvoje ir jos apylinkėse.
Estijos vidaus saugumo tarnyba (KAPO) ne kartą perspėjo apie riziką, susijusią su studijomis Rusijoje, primena ERR.
Estijos vidaus saugumo tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas Taavi Naritsas teigė, kad N. Kuzminas buvo užverbuotas Rusijos universitete.
„Rusijos universitetuose slapta dirba Rusijos specialiųjų tarnybų pareigūnai, kurių viena iš užduočių – verbuoti užsienio studentus, galinčius be apribojimų keliauti į Vakarų šalis. Studijos Rusijoje Rusijos valstybės lėšomis turi labai didelę kainą – už jas vėliau dažnai reikalaujama atsilyginti bendradarbiavimu, o atsisakęs naujas studentas gali atsidurti karo fronte“, – sakė T. Naritsas.
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