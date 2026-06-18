ES vadovai aptars būdus kovoti su Kinijos eksporto antplūdžiu

Europos Sąjungoje vis labiau vyrauja sutarimas, kad ji yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos, o Briuselis baiminasi, kad dėl to ji tampa pažeidžiama ir gali jautriau reaguoti į galimus ekonominės ir politinės prievartos veiksmus bei tiekimo sutrikimus.
Praėjusiais metais ES prekybos prekėmis su Kinija deficitas siekė apie 360 mlrd. eurų, o tai reiškia, kad Kinijos eksportas smarkiai viršijo ES eksportą.
„Mūsų prekybiniai santykiai su Kinija pasiekė tašką, kai reikia juos pertvarkyti. Ne konfrontacijos, o pusiausvyros atkūrimo būdu“, – sakė ES prekybos komisaras Marošas Šefčovičius.
Nors ES sostinės sutaria dėl bendros Kinijos problemos diagnozės, pozicijos dėl problemos sprendimo skiriasi. Vienas iš būdų sustiprinti ES priemonių arsenalą galėtų būti naujos priemonės, leidžiančios taikyti konkretiems sektoriams, pavyzdžiui, chemijos pramonei ar ekologiškoms technologijoms, skirtus muitus, sukūrimas, pasimokant iš JAV prezidento Donaldo Trumpo strategijos.
Praėjusį mėnesį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino sukurti „Europos atitikmenį 301 straipsniui“ – prekybos priemonę, kurią D. Trumpas naudojo siekdamas nustatyti plačiai taikomus muitus – ir teigė, kad „kyla grėsmė Europos suverenumui“.
Vokietija iki šiol laikėsi atsargios pozicijos, nes jos ekonomika yra labiau pažeidžiama kalbant apie galimas atsakomąsias priemones, o Ispanija, siekdama pritraukti Kinijos investicijas, stengiasi išvengti įtampos.
Tačiau atrodo, kad Berlynas pradeda pritarti Prancūzijos požiūriui. Vienas Vokietijos pareigūnas teigė, kad Berlynas yra „atviras“ naujoms priemonėms, jei jos yra būtinos, su sąlyga, kad jos „nebūtų nukreiptos prieš konkrečius adresatus“.
Susirūpinimas dėl Kinijos dominavimo neapsiriboja ES. Bendrai Vakaruose auga baimė dėl Pekino kontrolės retųjų mineralų, naudojamų kasdieniniuose elektroniniuose prietaisuose, rinkoje. Kinija buvo viena iš pagrindinių šią savaitę Prancūzijoje vykusios Didžiojo septyneto (G7) lyderių susitikimo temų.
Tikrasis signalas nuskambėjo praėjusiais metais, kai Kinija įvedė retųjų mineralų eksporto kontrolę, sukeldama sukrėtimą visose pasaulio tiekimo grandinėse.
Didžiulės Kinijos subsidijos
Briuselis dažnai pabrėžia sąžiningos konkurencijos būtinybę, atkreipdamas dėmesį į nesąžiningą pranašumą, kurį Kinijos įmonės turi dėl didžiulių valstybės subsidijų.
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis, 2005-2024 metais Kinijos įmonės gavo maždaug tris-aštuonis kartus daugiau valstybės paramos nei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalys. Ir EBPO šį skaičių pavadino „konservatyviu įvertinimu“.
ES lyderiai ketvirtadienį aptars, kokias esamas priemones ES gali panaudoti esamam disbalansui ištaisyti ir ar reikėtų naujų priemonių bei veiksmų, kurių Europos Komisija atkakliai siekia.
Diskusija parodys, kiek toli ES yra pasiryžusi eiti, siekdama apsaugoti savo pramonės šakas, o lyderiai turės nukreipti Komisiją, kokių tolesnių veiksmų ji turėtų imtis.
„Gali būti viena ar dvi valstybės narės, kurios laikosi atsargesnės pozicijos“, – sakė vienas ES diplomatas, tačiau pridūrė, kad dauguma „į situaciją žiūri vienodai“. „Turime būti pasirengę imtis daugiau veiksmų“, – sakė jis.
Komisija, atsakinga už ES prekybos politiką, taip pat svarsto, ar įvesti apsaugos priemones chemijos pramonei, kaip tai buvo padaryta plieno sektoriuje.
Ar ES nori kovos?
Nors ES ryžtas, atrodo, stiprėja, ji nerodo noro pradėti platesnio masto prekybos karo su Kinija.
Baimė dėl Kinijos atsakomųjų veiksmų nėra nepagrįsta. 2024 metais ES įvedus didesnius muitus Kinijos elektromobiliams, Kinija nustatė antidempingo muitus Europos konjakui.
Be to, Pekinas pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų, jei ES priims taisykles, pagal kurias tam tikri už bloko ribų pagaminti produktai būtų pašalinti iš viešųjų pirkimų sutarčių.
M. Sefčovičius pakvietė Kinijos prekybos ministrą Wangą Wentao šį mėnesį atvykti į Briuselį, nes ES vis dar tikisi, kad dialogu su Kinija pavyks išvengti eskalavimo. Tačiau ES pareigūnas dar nepatvirtino, kad toks vizitas įvyks.
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