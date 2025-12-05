 ES skyrė „X“ 120 milijonų eurų baudą

Europos Sąjunga (ES) penktadienį skyrė Elono Musko socialiniam tinklui „X“ 120 mln. eurų baudą už skaitmeninių taisyklių pažeidimą po dvejus metus trukusio tyrimo, kuris išbandė bloko ryžtą kontroliuoti didžiąsias technologijų bendroves.

ES skyrė „X“ 120 milijonų eurų baudą / Scanpix nuotr.

Skirdama pirmąją baudą pagal savo Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA) už turinį, Europos Komisija pareiškė, kad nusprendė nubausti socialinį tinklą už skaidrumo taisyklių nesilaikymą, įskaitant, jos vertinimu, apgaulingą mėlynos varnelės dizainą.

ES technologijų vadovė savo ruožtu atmetė JAV kaltinimus, kad ji vykdo cenzūrą dėl sprendimo nubausti „X“.

„Šis sprendimas yra susijęs su „X“ skaidrumu“ ir „niekaip nesusijęs su cenzūra“, žurnalistams sakė už technologijų sritį atsakinga eurokomisarė Henna Virkkunen.

„Jei laikotės mūsų taisyklių, baudos negaunate – viskas taip paprasta“, – sakė ji.

