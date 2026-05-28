 ES skyrė „Temu“ 200 milijonų eurų baudą

ES skyrė „Temu“ 200 milijonų eurų baudą

2026-05-28 13:31
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį skyrė Kinijai priklausančiai internetinės prekybos bendrovei „Temu“ 200 mln. eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant pavojingus kūdikiams skirtus žaislus ir įkroviklius su defektais.

<span>ES skyrė „Temu“ 200 milijonų eurų baudą</span>
ES skyrė „Temu“ 200 milijonų eurų baudą / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Bendrovė kruopščiai nenustatė, neišanalizavo ir neįvertino sisteminės rizikos, susijusios su jos platformoje siūlomais neteisėtais produktais, ir su tuo susijusios žalos vartotojams Europos Sąjungoje“, – nurodoma Europos Komisijos pranešime.

Iš Komisijos turimų įrodymų matyti, kad labai tikėtina, jog ES vartotojai „Temu“ platformoje gali susidurti su neteisėtomis prekėmis.

Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą labai didelės interneto platformos privalo kruopščiai įvertinti su jų paslaugomis susijusią sisteminę riziką ir imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių, pabrėžiama EK pranešime.

Skirtoji bauda apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, jo sunkumą, susijusį su paveiktais ES naudotojais, ir trukmę.

„Rizikos vertinimai nėra „varnelių sužymėjimo“ pratimai. Jie yra SPA pagrindas. „Temu“ rizikos vertinime nepakankamai įvertinta konkreti rizika, jis nepakankamai specifinis, nepagrįstas patikimais įrodymais ir nėra išsamus. Tai palieka reguliavimo tarnybas, vartotojus ir visuomenę nežinioje dėl tikrosios potencialios žalos masto, kurį kelia neteisėti produktai, parduodami per „Temu“. Dabar atėjo laikas „Temu“ laikytis įstatymų“, – pabrėžė už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos Komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja Henna Virkkunen.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų