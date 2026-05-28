ES skyrė „Temu“ 200 milijonų eurų baudą

„Bendrovė kruopščiai nenustatė, neišanalizavo ir neįvertino sisteminės rizikos, susijusios su jos platformoje siūlomais neteisėtais produktais, ir su tuo susijusios žalos vartotojams Europos Sąjungoje“, – nurodoma Europos Komisijos pranešime.
Iš Komisijos turimų įrodymų matyti, kad labai tikėtina, jog ES vartotojai „Temu“ platformoje gali susidurti su neteisėtomis prekėmis.
Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą labai didelės interneto platformos privalo kruopščiai įvertinti su jų paslaugomis susijusią sisteminę riziką ir imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių, pabrėžiama EK pranešime.
Skirtoji bauda apskaičiuota atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, jo sunkumą, susijusį su paveiktais ES naudotojais, ir trukmę.
„Rizikos vertinimai nėra „varnelių sužymėjimo“ pratimai. Jie yra SPA pagrindas. „Temu“ rizikos vertinime nepakankamai įvertinta konkreti rizika, jis nepakankamai specifinis, nepagrįstas patikimais įrodymais ir nėra išsamus. Tai palieka reguliavimo tarnybas, vartotojus ir visuomenę nežinioje dėl tikrosios potencialios žalos masto, kurį kelia neteisėti produktai, parduodami per „Temu“. Dabar atėjo laikas „Temu“ laikytis įstatymų“, – pabrėžė už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga Europos Komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja Henna Virkkunen.
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