ES pradeda svarstyti galimybę paskelbti Rusijai naujų sankcijų

„ES vyriausiasis įgaliotinis nurodė, kad Europos Sąjungos valstybės narės taip pat aptars šią galimybę per diskusijas apie jo [vasario 4–6 dienomis įvykusio] vizito Rusijoje pasekmes. Tačiau, kaip visada, ES reakcija įvedant ribojamąsias priemones yra konfidencialus procesas. Negalime to komentuoti “, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė P. Stano.

Pasak jo, valstybės narės dabar, įvykus J. Borrellio vizitui, turi pakankamai medžiagos aptarti.

„Matėme Rusijos reakciją [į ES išdėstytą poziciją], o dabar Europos Sąjungos eilė diskutuoti ir įvertinti priimtiną atsaką. Rytoj pradėsime diskusiją Europos Parlamente, ją tęsime per ES užsienio reikalų tarybą vasario 22 dieną“, – pažymėjo P. Stano.

Komentuodamas J. Borrellio Maskvoje padarytą pareiškimą, kad ES valstybės kol kas neturi konkrečių pasiūlymų dėl Rusijos, jo atstovas patvirtino, kad „tuo metu, kai buvo apie tai kalbama, konkrečių siūlymų nebuvo“.

Dabar sprendimus turi priimti ES narės, pabrėžė jis.

Per vizitą Rusijoje J. Borrellis bloko vardu pareikalavo paleisti įkalintą Rusijos opozicionierių Aleksejų Navalną ir jį palaikančius sulaikytus protestuotojus, taip pat peržiūrėti sprendimą išsiųsti tris diplomatus iš Vokietijos, Lenkijos ir Švedijos. Sugrįžęs į Briuselį, ES diplomatijos vadovas sulaukė griežtos kritikos, nes esą parodė silpnumą pristatant Bendrijos poziciją Maskvai.