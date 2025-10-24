ES apkaltino „Meta“ ir „TikTok“ pažeidus skaitmeninio turinio taisykles

Europos Komisija (EK) savo preliminariose išvadose teigė, kad abi socialinės žiniasklaidos įmonės nesuteikia tyrėjams „tinkamos prieigos prie viešųjų duomenų“ ir taip pažeidžia Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA) – ES turinio įstatymą, kurį kritikuoja JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija.
EK taip pat apkaltino „Meta“ platformas „Facebook“ ir „Instagram“ tuo, kad jos pažeidė savo pareigą suteikti naudotojams paprastus mechanizmus, leidžiančius pranešti apie neteisėtą turinį, taip pat sudaryti jiems sąlygas veiksmingai ginčyti sprendimus dėl turinio moderavimo.
ES turi sustiprintą teisinių priemonių arsenalą, kad didžiosios technologijų įmonės užkirstų kelią neteisėto turinio plitimui ir užtikrintų konkurenciją skaitmeninėse rinkose.
Tai pirmas kartas, kai komisija apkaltino „Meta“ pažeidus SPA. JAV milžinė kaltinimus atmeta.
Pranešimas gali supykdyti D. Trumpą, grasinusį įvesti naujus muitus šalims, kurių reguliavimu esą siekiama pakenkti amerikietiškoms technologijoms.
Nepaisydama jo grasinimų ES pareiškė, kad taikys savo taisykles.
ES reguliavimo institucijos tvirtina, kad taisyklės yra ne tik dėl skaidrumo, bet ir siekiant užtikrinti, kad tyrėjai galėtų atlikti svarbų darbą, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kiek vaikai yra veikiami pavojingo turinio populiariose platformose.
„TikTok“ tvirtino, kad yra įsipareigojusi skaidrumui.
„Mes peržiūrime Europos Komisijos išvadas, tačiau reikalavimai švelninti duomenų apsaugą sukelia tiesioginį konfliktą tarp SPA ir BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento)“, – sakė „TikTok“ atstovas, turėdamas omenyje svarbias ES duomenų apsaugos taisykles.
„Jei neįmanoma visiškai laikytis abiejų, raginame reguliavimo institucijas aiškiai nurodyti, kaip šie įsipareigojimai turėtų būti suderinti“, – sakė atstovas.
