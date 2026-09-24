 Ekspertas: Vašingtonas Baltijos regioną vertina palankiai

Ekspertas: Vašingtonas Baltijos regioną vertina palankiai

2026-09-24 10:12
Jūras Barauskas (ELTA)

Vašingtone Latvija ir visas Baltijos jūros regionas vertinami labai palankiai, tačiau Baltijos šalys turi ir toliau stiprinti transatlantinį bendradarbiavimą, kad toks požiūris išliktų, duodamas interviu naujienų agentūrai LETA sakė Hadsono instituto vyresnysis mokslo darbuotojas ir jo Europos ir Eurazijos centro direktorius Peteris Roughas.

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<span>Ekspertas: Vašingtonas Baltijos regioną vertina palankiai</span>
Ekspertas: Vašingtonas Baltijos regioną vertina palankiai / Vyginto Skaraičio/BNS nuotr.

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Jo vertinimu, atsižvelgiant į Baltijos šalių gyventojų skaičių, jų įtaka Vašingtone yra didesnė, nei būtų galima tikėtis. Jų interesams gerai atstovaujama, ypač JAV Kongrese.

P. Roughas paaiškino, kad demokratų ir respublikonų požiūriai į Europą skiriasi. JAV užsienio politikoje demokratai santykius su Europa daugiausia linkę formuoti per Briuselį ir Berlyną, o respublikonai tradiciškai daugiau dėmesio skiria Bukarešto devynetui – Latvijai, Lietuvai, Estijai, Bulgarijai, Čekijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Slovakijai.

Pasak eksperto, respublikonai vertina šių šalių supratimą apie Rusijos keliamas grėsmes, jų proamerikietišką poziciją, taip pat ekonominį dinamiškumą ir augimo potencialą. Kartu P. Roughas pripažino, kad dabartinė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija tam tikra prasme yra išskirtinė.

Vašingtone į Baltijos šalis žvelgiama ir kaip į sąjungininkių paramos saugumo srityje reikalingas valstybes, ir kaip į šalis, kurios pačios prisideda prie kolektyvinio saugumo, pažymėjo P. Roughas. Apskritai JAV požiūris į Baltijos regioną yra teigiamas.

Ekspertas pabrėžė, kad Baltijos šalys turi ir toliau stiprinti transatlantinius ryšius. Jo nuomone, Europos strateginė autonomija, dėl kurios susilpnėtų ryšiai su JAV, nebūtų naudinga Baltijos šalių saugumui.

P. Roughas taip pat pažymėjo, kad visas Baltijos jūros regionas turi pakankamą ekonominį ir demografinį potencialą, kad bendromis jėgomis atgrasytų Rusiją. Vokietijai, kaip didžiausiai regiono ekonomikai, čia tenka itin svarbus vaidmuo, kaip ir bendram Rusijos keliamos grėsmės suvokimui.

Kartu, pasak eksperto, tokie atgrasymo pajėgumai yra glaudžiai susiję su JAV branduolinėmis garantijomis ir tolesne Jungtinės Karalystės vadovaujamų Jungtinių reagavimo pajėgų plėtra.

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jav baltijos šalių santykiai

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