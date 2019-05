EK vadovas: nesikišti į „Brexito“ referendumo kampaniją buvo klaida

Jis teigė tuomet klausęs Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Davido Camerono. Šis esą prašė jo nesikišti į 2016 metų referendumo kampaniją. „Tai buvo klaida“, - dabar pabrėžė Komisijos vadovas. Esą nebuvo teisinga, kad ES elgėsi tyliai.

Taip J. C. Junckeris kalbėjo po to, kai Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas interviu Austrijos laikraščiui „Kleine Zeitung“ pareiškė, kad ir jam tenka kaltė dėl „Brexito“. V. Orbanas sakė, kad J. C. Junckeris Europos Komisijos pirmininku buvo išrinktas prieš britų valią. „Tai prisidėjo prie anglų pojūčio, kad jų nepaisoma“, - teigė Vengrijos premjeras. Į klausimą, ar ir J. C. Junckeriui tenka kaltė dėl „Brexito“, V. Orbanas atsakė: „Jam taip pat“.