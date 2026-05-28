ECB vadovė: centriniai bankai privalo išsaugoti nepriklausomybę

Kalbėdama konferencijoje Kambodžoje ji pridūrė, kad išsivysčiusių šalių centriniai bankai turėtų pasimokyti iš besivystančių rinkų centrinių bankų.
Susirūpinimas dėl grėsmių centrinių bankų nepriklausomumui išaugo, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas viešai spaudė JAV centrinį banką (FED) sumažinti palūkanų normas, smarkiai kritikuodamas jo buvusį vadovą Jerome'ą Powellą ir pradėdamas prieš jį baudžiamąjį tyrimą, kuris vėliau buvo nutrauktas.
ECB valdybos narė Isabel Schnabel anksčiau šį mėnesį įspėjo, kad centriniai bankai susiduria su „tylia jų nepriklausomumo erozija“, nes didėjanti valstybės skola reiškia, kad centriniai bankai gali patirti spaudimą išlaikyti žemas palūkanų normas.
Kalbėdama konferencijoje Pnompenyje Ch. Lagarde sakė, kad „klausimas nebėra tik tai, kaip užtikrinti centrinių bankų nepriklausomybę“.
„Klausimas yra, kaip ją apsaugoti, kai ji susiduria su išbandymais, – sakė ji. – Daugelis čia šiandien atstovaujamų centrinių bankų jau seniai veikia struktūriškai sudėtingesnėmis sąlygomis.“
Aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio naftos krizės ir stagfliacijos patirtis dar labiau parodė, kad nepriklausomybė yra „gyvybiškai svarbi“, sakė Ch. Lagarde ir pabrėžė, kad šalys, kurių centriniai bankai yra mažiau nepriklausomi, susiduria su didesniu kainų augimu.
„Šie įrodymai pabrėžia būtinybę apsaugoti pinigų politikos sprendimus nuo rinkimų ciklo, – sakė ji. – Kad geriausiai tarnautų viešajam interesui, centrinis bankas turi būti pakankamai artimas valstybei, bet pakankamai nepriklausomas, kad galėtų atsispirti momentiniam spaudimui.“
Vis dažnesni ekonominiai sukrėtimai, taip pat mažėjantis pasitikėjimas viešosiomis institucijomis, tokiomis kaip centriniai bankai, kėlė grėsmę jų autoritetui, perspėjo ECB vadovė.
„Būtent tada, kai pinigų politikos sprendimai yra politiškai sudėtingi ir ekonomiškai brangūs, patikimumas yra labiausiai reikalingas. Ir būtent tada patikimumą išlaikyti yra sunkiausia“, – sakė Ch. Lagarde.
Naujausi komentarai