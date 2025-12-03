Dvi priežastis, kodėl Putinas nesutiks su taikos planu Ukrainai

Pirmoji priežastis, pasak jo, yra V. Putino įsitikinimas, kad jis laimi mūšio lauke.
„Neatsitiktinai prieš pat JAV delegacijos vizitą į Maskvą Rusija paskelbė apie Pokrovsko, svarbaus strateginio taikinio Donecko regione, užėmimą. Šia žinute siekta pabrėžti Rusijos dominavimą ir, tuo pačiu, kad keliami reikalavimai, užuot juos švelninus, bus griežtinami“, – trečiadienį ryte rašė „Sky News“ korespondentas Ivoras Bennettas.
Antroji – Rusijos prezidento įsitikinimas, kad jo šalies ir JAV interesai puikiai dera tarpusavyje, pažymėjo I. Bennettas.
Pasak „Sky News“ korespondento Maskvoje, Kremlius mano, kad JAV ir Rusija nori to paties: glaudesnių dvišalių santykių, kuriuos galima plėtoti tik karui pasibaigus.
„Lengva suprasti, kodėl (V. Putinui taip atrodo – ELTA). Šiame procese JAV nuolat grįžta prie Maskvai palankios pozicijos. Šių derybų eiga – viso labo vėliausias to pavyzdys. Kyjivą amerikiečiai verčia atvykti pas juos – pirmiausia į Ženevą, tada į Floridą. Maskvos atveju – atvirkščiai. Witkoffas mielai leidžiasi į ilgą naktinę kelionę, o tada kantriai laukia ilgos audiencijos pas Putiną. Visa tai sudaro įspūdį, kad Rusijos atžvilgiu JAV linkusios ne daryti spaudimą, o nuolaidžiauti“, – paaiškina jis.
Kaip rašė ELTA, antradienį vykusios svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijų klausimo.
Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.
Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos, kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje.
Kalbant apie okupuotas Ukrainos teritorijas, „kol kas neradome kompromiso, tačiau kai kuriuos Amerikos sprendimus galima aptarti“, po susitikimo Kremliuje sakė aukščiausiasis Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas.
„Kai kurios siūlomos formuluotės mums netinka, ir darbas bus tęsiamas“, – pridūrė jis.