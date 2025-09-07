Donaldas Trumpas sako esąs pasirengęs imtis veiksmų dėl naujų sankcijų Rusijai

Kalbėdamas prie Baltųjų rūmų, jis atsakė „taip, esu“, kai buvo paklaustas, ar yra pasirengęs įvesti daugiau sankcijų Rusijai.
Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos.
Rusija naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus.
Per ataką žuvo keturi žmonės ir užsidegė Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive.
Anksčiau sekmadienį JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) teigė, kad Vašingtonas yra pasirengęs didinti spaudimą Rusijai, tačiau Europa taip pat turi imtis veiksmų, kad iš tiesų priverstų Maskvą sėsti prie derybų stalo.
S. Bessentas teigė, kad D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) penktadienį turėjo produktyvų pokalbį su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir kad jis pats taip pat kalbėjosi su EK pirmininke.
„Kalbame apie tai, ką abi šalys – ES ir JAV – gali padaryti kartu. Mes esame pasirengę didinti spaudimą Rusijai“, – sakė S. Bessentas televizijos NBC laidoje „Meet the Press“.
„Tačiau mums reikia, kad mūsų Europos partneriai sektų paskui mus“, – teigė jis.
D. Trumpas grasino nubausti šalis, kurios perka Rusijos naftą, siekdamas atimti pagrindinį Rusijos prezidento Vladimiro Putino karo finansavimo šaltinį, tačiau kol kas vadinamosiomis antrinėmis sankcijomis smogė tik Indijai.
„Jei JAV ir ES gali įvesti daugiau sankcijų, antrinių muitų šalims, kurios perka rusišką naftą, Rusijos ekonomika visiškai žlugs. Ir tai privers prezidentą Putiną sėsti prie derybų stalo“, – sakė S. Bessentas.