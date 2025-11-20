Donaldas Trumpas kalba apie mirties bausmę demokratams, raginusiems kariuomenę nepaklusti įsakymams

„Tai tikrai blogai ir pavojinga mūsų šaliai. Negalima leisti, kad jų žodžiai išliktų. IŠDAVIKŲ MAIŠTINGAS ELGESYS!!! UŽRAKINTI JUOS????“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Vėlesniame įraše jis pridūrė: „IŠDAVIKIŠKAS ELGESYS, baudžiamas MIRTIMI!“
Grupė demokratų kongresmenų, turinčių karinės ar žvalgybos patirties, antradienį socialiniame tinkle „X“ atkreipė dėmesį į tai, kad D. Trumpo administracija priešina kariuomenės ir žvalgybos bendruomenės specialistus su JAV visuomene.
„Šiuo metu grėsmės mūsų konstitucijai kyla ne tik iš užsienio, bet ir iš čia, namuose“, – nurodė grupė demokratų Senato ir Atstovų Rūmų narių.
Jie pridūrė, kad dabartinė JAV administracija gali atsisakyti šių priemonių.
Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris (Stivenas Mileris) pasmerkė šiuos demokratų teiginius, pridurdamas, jog tai atviras raginimas JAV personalui „sukilti prieš savo vyriausiąjį vadą“.
Tarp šių demokratų grupelės yra buvęs senatorius Markas Kelly (Markas Kelis) bei senatorė Elissa Slotkin (Elisa Slotkin), buvusi JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) analitikė, tarnavusi Irake.
Šie demokratai neatskleidė, kokius įstatymus turi omenyje, tačiau D. Trumpo administracija sulaukė kritikos dėl JAV pajėgų naudojimo tiek šalies viduje, tiek užsienyje.
Spalio mėnesį D. Trumpas įsakė į Čikagą atsiųsti šimtus Nacionalinės gvardijos karių, teigdamas, kad jie reikalingi kovai su nusikalstamumu ir imigracijos agentų bei objektų apsaugai trečiame pagal dydį Amerikos mieste.
Anksčiau šiais metais panašių veiksmų Baltųjų rūmų šeimininkas ėmėsi ir Los Andžele.
Už JAV ribų D. Trumpas įsakė surengti smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje. Skelbiama, kad nuo rugsėjo pradžios šie JAV smūgiai nusinešė daugiau nei 80 žmonių gyvybes.
Ekspertai teigia, kad šie smūgiai yra neteisėti, net jei jie nukreipti prieš narkotikų kontrabandą gabenančius asmenis.
