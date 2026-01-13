 Didžiausia Baltijos šalyse infliacija pernai – Estijoje, mažiausia – Latvijoje

Didžiausia Baltijos šalyse infliacija pernai – Estijoje, mažiausia – Latvijoje

2026-01-13
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Vartojimo prekės ir paslaugos Baltijos valstybėse 2025-aisiais labiausiai pabrango Estijoje – joje užfiksuota didžiausia vidutinė metų infliacija. Mažiausias regione šis infliacijos rodiklis buvo Latvioje, rodo nacionalinių statistikos tarnybų duomenys.

Didžiausia Baltijos šalyse infliacija pernai – Estijoje, mažiausia – Latvijoje / Pixabay nuotr.

Per praėjusius metus (12-os mėnesių infliacija) vartojimas sparčiausiai brango taip pat Estijoje, o lėčiausiai – Lietuvoje.

Paskutinį praėjusių metų mėnesį, palyginti su 2024-ųjų gruodžiu, Lietuvos vartotojų kainų indeksas pakilo 3,4 proc., Latvijos – 3,5 proc., Estijos – 4,1 procento.

Vartojimas visose trijose valstybėse vien tik paskutinį 2025-ųjų mėnesį pigo. Gruodį Lietuvoje ir Latvijoje užfiksuota 0,1 proc., o Estijoje – 0,6 proc. mėnesio defliacija.

Vidutinė metų infliacija (vidutinis vartojimo kainų lygis 2025-aisiais, palyginti su 2024 metais) Lietuvoje sudarė 3,8 proc., Latvijoje – 3,7 proc., Estijoje – 4,8 procento.

