Dėl žemo Dunojaus vandens lygio Rumunija visiškai išjungia Černavodės atominę elektrinę

Pasak naujienų agentūros „Mediafax“, visiškas išjungimas turėjo būti baigtas maždaug nuo 10 val. Vidurio Europos vasaros laiku.
Atominė elektrinė yra šalies rytuose, prie vienos Dunojaus atšakų. Ji įprastai pagamina 20 pro. Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės.
Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams, sakė Energetikos ministerijos pareigūnas Cristianas Busoi, kurį cituoja „Mediafax“. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių. Remiantis ankstesniais pranešimais, Rumunija derasi su kaimyninėmis šalimis Ukraina ir Bulgarija dėl elektros energijos importo.
Prieš dešimt dienų Rumunija bandė nukreipti daugiau vandens į Černavodę, susprogdindama uolą Dunojuje. Dviejų Dunojaus atšakų sankirtoje netoli Izvoarelės gyvenvietės kariuomenė detonavo uolą, kad į Dunojaus atšaką, kuri aprūpina Černpvodę, patektų daugiau vandens.
Be to, kitoje vietoje prie kranto buvo nuskandintos keturios baržos su skalda, kad būtų geriau reguliuojamas vandens srautas. Tada vandens lygis prie Černavodės šiek tiek pakilo, o tai leido antrojo reaktoriaus darbą pratęsti keliomis dienomis, aiškino gynybos ministras Radu Miruta. Tačiau ilgalaikiam AE aprūpinimui vandeniu šios operacijos nepakako.
Černavodės atominė elektrinė kasmet pagamina apie 10 mln. megavatvalandžių elektros energijos. Pirmasis kanadietiško tipo CANDU reaktorius buvo įjungtas į tinklą 1996 m., o antrasis – 2007-aisiais.
Naujausi komentarai