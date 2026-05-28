Dėl Donaldą Trumpą užpuolimu kaltinusios Carroll pradėtas tyrimas

E. J. Carroll anksčiau teigė, kad D. Trumpas prieš 30 metų ją seksualiai užpuolė Manhatano universalinėje parduotuvėje.
Tyrimo faktą patvirtinęs asmuo neturėjo teisės jo viešai aptarinėti ir kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Tyrimui vadovauja Čikagos federalinė prokuratūra, o laikinasis generalinis prokuroras Toddas Blanche'as (Todas Blanšas) jame nedalyvauja dėl savo ankstesnio darbo D. Trumpo asmeniniu advokatu, sakė šaltinis.
E. J. Carroll advokatai ketvirtadienį dar neatsakė į naujienų agentūros AP prašymus pakomentuoti situaciją.
Tai naujausias iš virtinės tyrimų, kuriuos D. Trumpo administracijos Teisingumo departamentas pradėjo prieš numanomus prezidento priešininkus. Šie veiksmai, įskaitant praėjusį mėnesį pateiktus kaltinimus buvusiam Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriui Jamesui Comey (Džeimsui Komiui), privertė demokratus ir buvusius pareigūnus nerimauti, kad institucija, turinti priimti nuo Baltųjų rūmų nepriklausomus sprendimus dėl baudžiamojo persekiojimo, yra verčiama ginklu.
E. J. Carroll teigė, kad 1996 metais atsitiktinis ir flirtu prasidėjęs susitikimas su D. Trumpu parduotuvėje „Bergdorf Goodman“ Penktojoje aveniu baigėsi smurtu. Ji pasakojo, kad D. Trumpas prispaudė ją prie persirengimo kambario sienos ir per prievartą ja pasinaudojo. D. Trumpas šiuos kaltinimus pavadino „išgalvota apgavyste“.
2023 metais prisiekusieji pripažino D. Trumpą kaltu dėl E. J. Carroll seksualinio išnaudojimo 1996 metais ir priteisė jai 5 mln. dolerių (4,25 mln. eurų). Kitais metais kita prisiekusiųjų žiūri priteisė E. J. Carroll 83,3 mln. dolerių (70 mln. eurų) šmeižto byloje, susijusioje su D. Trumpo išpuoliais prieš ją socialiniuose tinkluose.
Šio mėnesio pradžioje teismo įraše nurodyta, kad D. Trumpui nereikės mokėti kompensacijos, kol JAV Aukščiausiasis Teismas neturės galimybės peržiūrėti bylą arba atmesti apeliaciją.
JAV 2-osios apygardos apeliacinis teismas patenkino vieno iš D. Trumpo advokatų prašymą leisti prezidentui atidėti mokėjimą E. J. Carroll, nors ir pareikalavo, kad jis sumokėtų 7,4 mln. dolerių (6,29 mln. eurų) užstatą papildomoms palūkanų išlaidoms padengti, kaip to prašė E. J. Carroll advokatas.
Apie E. J. Carroll tyrimą pirmiausia pranešė televizija CNN.
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